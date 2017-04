Omsk? V St. Louis si to bude Sobotka víc užívat, hlásí Červenka

Byla to vysoce utajená akce. Rozvázání smlouvy s Avangardem, návrat do St. Louis. Vladimír Sobotka je zpátky v zámoří, kde se porve o Stanley Cup. „Je to logický krok,“ schvaluje mu to kamarád Roman Červenka (31), kterého krajan lákal do Omsku.

Proč z toho nakonec sešlo?

„Řešili jsme, že bychom si mohli spolu zahrát. Takže on určitě přemýšlel o tom, že kdybych tam šel, v klubu by ještě zůstal. Ale potom jsem mu musel říct, že se nevrátím, zůstávám ve Švýcarsku, už se mi nechtělo znovu stěhovat. Takže možná i díky tomu řešil NHL.“

Překvapilo vás to?

„Z mého pohledu je to jedině dobře pro něj, hokejově na to má.“

Hned v prvním zápase dal gól...

„Nedivím se. Tři roky byl sice pryč, ale jinak to tam dobře zná, nevrací se do úplně neznámého prostředí. Což je velká výhoda.“

Jak se na něm projeví tříleté angažmá v KHL?

„Podle mě si to bude daleko více užívat. V Rusku se zajistil, teď může mít čistou hlavou, zase si zahraje v nejlepší lize světa. Z mého pohledu je to tedy určitě správný krok. Na jeho místě bych udělal to samé, kdybych měl tu možnost.“

Věříte, že i ve vašem případě je NHL stále ještě reálnou možností?

„Poté, co jsem ze zámoří odešel, už jsem několikrát počítal s tím, že se něco naskytne, ale nic. Takže pro mě už to není. Jemu to ale každopádně přeju. Jsou tam ti nejlepší hráči, takže je to pro něj lepší, než kdyby pokračoval v Rusku. On to podle mě vidí stejně.“

Jak vás rok ve švýcarské lize ve Fribourgu připravil na mistrovství světa?

„Snažím se hrát pořád stejně, v každém týmu tady v Evropě jsem měl vždycky důležitou roli. Takže jsem vždycky dělal maximum, abych co nejvíc pomohl. Těžko srovnávat jednotlivé ligy, ale tempo je tam velmi dobré, jsou v tom patrné i zámořské prvky, hodně trenérů je uplatňuje. Celkově se soutěže vyrovnávají, což se ukazovalo v Lize mistrů.“

Sezonu jste nakonec končili boji o udržení, už jste to pustil z hlavy?

„Nebylo to příjemný, zvlášť pro mě, já jsem snad jenom v době, kdy jsem byl v Calgary, nehrál play off . Jinak vždycky jo. Takže jenom ten pocit, kdy člověk ví, že si o titul nezahraje, byl hrozně divný. To mi strašně vadilo, byl jsem naštvaný. Ale potom jsem se tím musel srovnat. Takže si nemyslím, že by to teď na mě před šampionátem mělo mít nějaký vliv.“

Jak moc jste si oddychli, že jste s Fribourgem rychle záchranu zvládli?

„Bylo to vlastně takové malé play off, i když se hrálo o spodek. Ale nakonec bylo fajn, že jsme vyhráli poslední zápas sezony, takže také fanoušci byli docela spokojení. Jinak jsem se celou dobu cítil v sezoně dobře, doufám, že na to navážu v národním týmu. Každopádně doufám, že ve Fribourgu to v příští sezoně bude z týmového hlediska lepší. Udělalo se pár nákupů, získali jsme gólmana (Reto Berru), takže věřím, že budeme hrát víc nahoře.“

Stejně jako Chomutov, který jste před minulou sezonou opustil? Naposledy to dotáhl až do semifinále.

„Klukům jsem to moc přál, fandil jsem jim. Měli výborného brankáře (Jána Laca), což je v play off strašně znát. Klukům to šlo, jenom škoda, že to takhle nebylo loni.“

Proč to nešlo, když jste u toho byl i vy? To jste skončili už ve čtvrtfinále.

„Mužstvo se posílilo na důležitých postech. A už jenom dva tři lidi dokážou tým posunout, nejvíc brankář. To je vlastně všechno. Potom přišel Ivan Huml, výborný centr, a hned je to jiné. Mužstvo navíc skvěle vedl Michal Vondrka. Ale hlavní je brankář. Nechci říct, že by předtím kluci, kteří byli v Chomutově, chytali špatně. Tak to není, že bych něco na někoho házel, ale Laco byl skoro nejlepší brankář v lize. Což se muselo projevit. A kluci dávali důležité góly. Takže jsem to Pirátům přál. Loni jsme ale tuhle cestu udělat nemohli, to prostě nešlo.“