Zlomil rekord, pak Plekanec šachoval s pukem: Nechci ho. Vlastně jo!

Z pod tlusté deky, které na Tomáši Plekancovi většinu sezony ležela, vykoukla v nočním utkání 1. kola Stanley Cupu hlava. A usmívala se, zářila! Měla proč, kladenský odchovanec, který prožil jednu z bodově nejslabších základních částí v kariéře, gólem v čase 59:42 poslal zápas s New York Rangers do prodloužení, ve kterém rozhodl Alexandr Radulov o výhře Canadiens 4:3. Montreal srovnal sérii na 1:1 a o Plekancově trefě se v zámoří hodně mluvilo.

Podle statistiků, a že jich NHL zaměstnává desítky, Montreal ve své klubové historii v utkání play off nikdy nevyrovnal později. Jméno Plekanec nahradí zápis Jacqua Lemairea, který odvrátil v roce 1975 prohru týmu gólem 24 sekund před třetí sirénou.

Velkolepý obrat kanadského týmu dokonal v čase 78:34 Alexandr Radulov, když se nejlépe zorientoval v závaru před brankou.

"Každá výhra vás povzbudí. Máte lepší pocit ze sebe i ze své hry. Ale pořád je to jen jeden zápas a pořád máme co zlepšovat, protože jsme ještě neodehráli skvělé utkání," prohlásil po utkání v šatně Canadiens před novináři Plekanec, který byl důležitou postavou i při vhazováních. Podstoupil jich více než třetinu (27 z 77) a vyhrál 63 procent.

"Moje trefa? Byl to důležitý gól. Ale je jedno, kdo ho dal, hlavně, že se to někomu z nás povedlo a dostali jsme zápas do prodloužení," komentoval svůj přesný zásah Plekanec, který si po utkání původně odmítl vzít puk a navrhl, aby byl prodán v aukci na eBay.

"Nemíním si brát puk za každý gól, který dám. I když byl důležitý..." zarazil se 34letý útočník během vysvětlování. A rozmyslel si to. "Víte co? Já si ho nechám," dodala s úsměvem třetí hvězda zápasu.

Úsměvy na tváři majitele stříbra a bronzu z MS byly přitom v letošním ročníku k vidění málokdy. Plekanec nezažívá nejlepší sezonu, v základní části vstřelil jen deset branek (10 plus 18 v 78 utkáních). To je nejméně od sezony 2005/06, přesto ale měl v závěru řežby s Rangers důvěru trenéra Clauda Juliena.

"Hrál dobrý zápas a v podobných situacích se už dříve nacházel. Je i velmi schopný v přesilových hrách, ale více ho využíváme v oslabeních kvůli jeho vhazováním a výborné defenzivní práci. Ale neznamená to, že by nebyl dobrý i v útoku, proto jsem ho poslal na led," řekl na tiskové konferenci kouč Montrealu.

