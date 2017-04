Toronto hraje pro Poláka. Chválil ho Matthews, zprávu mu psal i soupeř

Před rokem se Roman Polák podíval se San Jose až do finále Stanley Cupu, letos jeho tažení za stříbrnou trofejí skončilo v prvním kole. Ne proto, že by jeho Toronto vypadlo, naopak se mu daří a nad Washingtonem vede 2:1 na zápasy. Problémem neslučitelným s hraním bylo nehezké zranění nohy z druhého zápasu. Český zadák je teď takovým talismanem.

Letošní play off NHL je zatím plné překvapení a jedním z nich jsou i výkony Toronta. Co na tom, že mladíci pod vedením trenéra Mika Babcocka do vyřazovací části proklouzli na poslední chvíli a v základní části nasbírali o 23 bodů méně, než její vítěz z Washingtonu. Vedení 2:1 v sérii získal kanadský tým.

Polák se ale křepčení na ledě účastnit nemůže. Ve druhé bitvě po střetu s Brooksem Orpikem tak zle dopadl na nohu, že každému bylo jasné, že se nevrátí. Opakované záběry byly jen pro otrlé, takhle se totiž noha vykroutit rozhodně nemá. „Prohlížel jsem si to na videu, není to pěkné," řekl obránce Morgan Rielly. Na Poláka teď čeká operace.

Před včerejší bitvou číslo 3, jenž Maple Leafs nakonec vyhráli 4:3 v prodloužení, se za kamarády aspoň zastavil. Hned se pro ně stal motivací navíc. „Je to jeden z nejlepších kluků do šatny, co máme," chválil ho Rielly. „Není příjemné ho ztratit v této části ročníku, ale my jsme tu teď pro něj," dodal kanadský bek pro SportsNet.

VIDEO: Polák si ošklivě skřípl nohu

Pro Leafs jde skutečně o netradiční situaci. Polák je totiž tím mužem, který většinou svými činy posílá ostatní hokejisty na led. Nestává se, aby se sám ocital v takové pozici. Ví to také Orpik, který ho bodyčekem vyřadil. Po utkání gentlemansky soupeři poslal zprávu ve které Polákovi popřál brzké uzdravení.

„Když vidíte takového tvrďáka na ledě... Ani nevím, jestli jsem ho někdy po nějakém souboji viděl zůstat ležet," kroutil hlavou Orpik, sám navyklý na drsný způsob hry.

Poláka v sestavě nahradil uzdravený Nikita Zajcev, pro produktivního Rusa jde ale o první účast ve vyřazovacích bojích. Takových borců mají Maple Leafs plnou hrst a právě pro své zkušenosti byl český zadák potřebný. Z celé soupisky je co se do počtu utkání play off týče druhým nejzkušenějším mužem.

„Jeho ztráta je hodně nepříjemná, Roman je totiž důležitou součásti mužstva na ledě, ale taky mimo něj," mrzelo týmovou superstar Austona Matthewse.

Ve vypjatých a fyzicky náročných zápasech play off jsou služby drsných veteránů k nezaplacení. Polák něco vydrží, takže když spoluhráči viděli, že druhý zápas na ledě Washingtonu opouštěl na kolečkovém křesle, moc energie jim to nedodalo.

Jeho defenzivní kolega Matt Hunwick se později s kamarádem potkal, a i když prý vypadal pozitivně naladěn, bylo to trochu jinak. „Je mi jasné, že uvnitř ho to drtí," řekl Hunwick a hned sypal z rukávu, o co Maple Leafs přišli.

„Fyzická hra a blokování střel jsou v play off strašně důležité, to se těžko dá nahradit. Ale víme, že se tu pořád kolem nás bude motat a podporovat nás. A my jeho," uzavřel obránce.