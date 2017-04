Frolíka potrápily vzpomínky. Jsme v díře, ale není to nemožné, burcuje

Prohrávat v sérii 0:3 na zápasy není nic příjemného. Obzvlášť, když člověk ví, že každý zápas mohl skončit výhrou jeho týmu. Takhle to cítí v Calgary v boji s Anaheimem a Michael Frolík se rozpomíná na pocit, který už zažil. Před dvěma lety s Winnipegem právě tým Ducks přehrával, ale ze série Jets odešli s bilancí 0-4. Flames hrozí to samé. „Stejný příběh, cítím to podobně," ošíval se český útočník.

Rozmrzelé obličeje byly k vidění všude v šatně. Dorazila ale také únava, vztek a pocit prázdnoty. Calgary vedlo ve třetím utkání série 4:1, přesto dokázalo prohrát a zblízka sleduje, jak je kachní noha zadupává do země. Čtyřikrát vyhrát a ani jednou neprohrát, to je plán pro další utkání. Je přísný a bolí. Hlavně proto, že Flames tak špatně nehráli.

„Je to stejné jako tehdy s tím Winnipegem. Hrajeme lépe, rozdáváme víc hitů... Jenže oni vždycky najdou nějakou cestu, jak dát pár gólů a vyhrát," vysvětloval Frolík pro Calgary Herald.

Všechny bitvy prohrál kanadský tým o jediný gól a zdálo se, že jeho soupeř umí jít štěstí trochu víc naproti. V první bitvě se hráči Calgary nechali sedmkrát vyloučit a dvakrát inkasovali během přesilové hry Anaheimu. Druhý zápas rozhodl velmi nešťastný odraz od brusle Lance Boumy a ten třetí nepochopitelná ztráta tříbrankového vedení. Kterou odstartovala střela obránce Shey Theodora. A ta měla mimochodem rozhodně skončit v lapačce Briana Elliotta...

„Pro nás už je to jen o hlavě a o tom, jak si to v ní všechno správně nastavit," řekl Frolík po úterním tréninku. „Musíme se sebrat, využít den na to, abychom špatné věci zapomněli a byli si jistí, že ve středu to odmakáme."

To znamená, že tým trenéra Glena Gulutzana se pokusí kopírovat start předchozí bitvy. To v 10. minutě vedl 2:0 a ve 29. už to bylo 4:1. Výhra je pro přežití nutná, jinak Plameny pro tento ročník vyhasnou. Takže pěkně pomalu po jednom krůčku.

„Teď není potřeba dávat si zbytečné cíle, zajímá nás jen příštích 24 hodin," řekl kouč a nabídl důvody vedení Ducks v sérii. „Vyhráli naši divizi a nebylo to náhodou. Mají skvělé hráče a všechny vítězné prvky," hodnotil.

Jeho prací teď bude připravit svůj tým tak, aby se kalifornský tým musel sklonit. Gulutzan mužstvu věří, nechystá plán proti Ducks, chystá spíš svůj tým na to, aby dokázal být co nejlepší. Bude to stačit?

„Jsou výborní, o tom není pochyb. Ale zase si nemyslím, že jsou o tolik lepší, než my. Dokážeme je porazit. Jsme v díře, ale není to nemožné," předpovídá Frolík.