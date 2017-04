Kempný do akce! Dařilo se mu, chválí parťák před jeho možnou premiérou

Jedna česká premiéra se pravděpodobně chystá na noční utkání Nashvillu s Chicagem. Favorit nečekaně prohrává 0:3 na zápasy a chystají se změny v sestavě. Jednou z nich by mohl být první start ve vyřazovací části pro zadáka Michala Kempného, který už na tréninku vyšoupl Johnnyho Oduyu mimo jeho obvyklé místo a sám teď naskakuje vedle Brenta Seabrooka.

Nic zatím není potvrzené, ale středeční trénink tak vypadal. Pětatřicetiletý Oduya, který nestíhal výpady bleskově bruslících hráčů Predators a zatím zapsal akorát tři záporné body, se posunul do čtvrté obranné dvojice k mladíkovi Forslingovi a jeho místo zaujal Kempný. „Tohle je jedna z možností," řekl pro Chicago Sun-Times trenér Joel Quenneville.

O devět let mladší Kempný byl v play off zatím pouze zdravým náhradníkem, ale na dres Blackhawks si ještě dobře pamatuje. Oblékl ho ve dvou posledních zápasech základní části 4. a 6. dubna. Z možných 82 utkání regulérní fáze sezony naskočil do 50ti a připsal si celkem 8 bodů (2+6).

„Jeho první sezona v zámoří se mu povedla, navíc společně ve dvojici se Seabrookem se jim dařilo," pochválil českého reprezentanta švédský obranný pilíř Niklas Hjalmarsson.

Každopádně Kempný může pomoci, ale rozhodně není zachráncem. Blackhawks mají před sebou překvapivě rychlé vyřazení a ještě smutnější je fakt, že svého soupeře nestíhají. Vedle Predators vypadají pomalí a staří, v prvních dvou utkáních vůbec neskórovali a v tom třetím pro změnu promrhali vedení 2:0.

Tradiční opory jako Jonathan Toews, Marián Hossa a Brian Campbell zatím nehrají podle představ, jindy aktivní Rusové Artěmi Panarin a Artěm Anisimov nemohou najít formu.

„Není to lehké, Predators jsou vážně dobří a jdou si za tím," zamyslel se kapitán Toews. „My je teď musíme zatlačit a ukázat jim, že vyhrát čtvrtý zápas série je vždycky nejtěžší."