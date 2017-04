Dva roky nehrál, teď s pomocí Pastrňáka rozhodl: Tohle se nedá s ničím srovnat

Není to tak dávno, co téměř jedinou náplní jeho dní byly závratě a bolesti hlavy. A když se konečně postavil na led, všechno se rychle opakovalo. Jenže Clarke MacArthur z Ottawy ukázal srdce bojovníka, aktivní kariéru nevzdal a teď vystřelil kanadskému mužstvu postup přes Boston do dalšího kola. Soupeřovu výhru 3:2 v prodloužení sledoval z tresnté lavice David Pastrňák, který fauloval právě autora vítězné branky.