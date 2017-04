Vyčistit hlavu a nabrat síly. Cílem pro další rok je zůstat zdravý, hlásí Hertl

Podle historických předpovědí měl být pro kalifornský tým ročník 2016/17 kritický. U poražených finalistů v bojích o Stanley Cup se to tak říká. Utrpět porážku těsně pod vrcholem bolí, nasbírané šrámy z náročné vyřazovací části jako kdyby se rozrostly, pauza na léčení šrámů je kratší a psychika rozhozená.

San Jose přesto válelo a další dlouhá cesta v play off by nikoho nepřekvapila. Místo toho Sharks prohráli sérii s Edmontonem v poměru 2:4 a mají volno. Přichází doba odpočinku. „Je třeba si pořádně vyčistit hlavu a začít s čerstvými silami. Tentokrát se budeme moct pořádně připravit," vykládal Hertl.

A bude to potřeba. Český hokejista musel kvůli zranění vynechat 32 utkání základní části, klíčoví borci se zase zdravotně trápili v nejdůležitější části sezony a Sharks chyběli. Řeč je o Loganu Couturemu, který na konci března přišel po ráně pukem o několik zubů a Joe Thorntonovi, který sice odehrál 4 bitvy v play off, ale bylo to s přetrženými vazy v levém koleně.

„V play off se za takových situací hraje, hokejisté běžně naskakují zranění," řekl Hertl a připomněl, že během jarních zápasů už není žádný důvod tělo šetřit. „Mně toho za poslední roky mnoho trápilo, takže si chci hlavně pořádně odpočinout. Poslední roky byly dlouhé, vloni finále Stanley Cupu, předtím mistrovství světa, takže teď budu mít volnější léto a hlavním cílem do příštího roku bude zůstat zdravý," sdělil Hertl žurnalistům.

S ustáleným zdravotním stavem pak bude konečně čas na špičkovou práci v ofenzivě. V loňském play off válel Hertl v první lajně, letošní závěr ročníku pro něj znamenal pozici centra třetí formace. Pro statného bojovníka to byla velká novinka.

„Je to náročná pozice, na kterou jsem navíc nebyl zvyklý," vysvětlil Hertl, jak se s místem na ledě sžíval. „Najednou se musím pohybovat všude, takže se ještě učím."

A bude to třeba, je klidně možné, že na tomto místě začne i v dalším ročníku. „Je mi to jedno, půjdu tam, kde budu potřeba," dodal.