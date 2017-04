Další bitva gigantů za dveřmi. Vyřadí Ovečkin poprvé Crosbyho?

Co na tom, že nejproduktivnějším mužem play off je Jevgenij Malkin a nejlepším střelcem Jake Guentzel. Je vlastně celkem jedno, jak se bude série mezi Washingtonem a Pittsburghem vyvíjet, bude to prostě souboj Alexandra Ovečkina se Sidney Crosbym. Hvězdy posledních dekád čeká třetí souboj v play off v kariéře a bude napínavý. Finále by si kvalitou zasloužila obě mužstva, přiblíží se mu jen jedno.