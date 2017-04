Z nechtěného je bůh. Fleury čaroval bez hokejky, expert ječel: Legrace!

„Probíhá rozbruslení před prvním zápasem letošního play off. Mám husinu, už to začíná, s Pittsburghem obhajujeme Stanley Cup, já jsem zase jednička. Ještě si chytím pár puků a zmizím do kabiny… Jeden zákrok, druhý.. Auuuu!!!“ Čí hlavou mohlo letět výše zmíněné? Matta Murrayho, pro vyřazovací boje zamýšlený první brankář Pittsburghu si poranil třísla při rozbruslení před první bitvou s Columbusem a přenechal místo kolegovi Marc-André Fleurymu. A kanadský gólman svou klec neopustil v následujících šesti duelech ani na minutu, naposledy senzačně udržel noční vítězství 3:2 nad Washingtonem.

Ve Verizon Center ve Washingtonu se hrál špičkový match, malý návrat do Hvězdných válek. Sidney Crosby dal dva kusy, Alex Ovečkin kontroval jedním gólem. 18.506 fans v areně vidělo 56 střel a vítěznou branku v 53. minutě, kdy obráncům Capitals frnknul Nick Bonino. Sám před brankářem Bradenem Holtbym nezaváhal a těsný náskok už hosté udrželi až do konce.

"Ukrást výhru v jejich hale a v podstatě získat zpět výhodu domácího ledu, to je skvělý počin," bušil se do prsou pro NHL.com Bonino. "A kdoví, jestli se nám nepovede vyhrát i zápas číslo dvě. Zkusíme to!"

Capitals přitom přestříleli soupeře v poměru 35:21, z toho 16:6 ve třetí třetině. Ale nebylo jim to nic platné. "Měli jsme spoustu šancí," konstatoval trenér poražených Barry Trotz. "Celou řadu věcí jsme v dnešním utkání udělali dobře. Bohužel to nestačilo, gólman Fleury byl fenomenální."

A jsme u něj, u hrdiny. Marc-Andre Fleury si připsal 33 zákroků a několik z nich bylo téměř zázračných. Hlavně tři minuty před závěrečnou sirénou, kdy při závaru v brankovišti přišel o hokejku, přesto dokázal zastavit dvě nebezpečné střely. "Dlouhou chvíli jsem nevěděl, kde je vlastně puk. Neměl jsem hokejku, tak jsem se snažil co nejlépe vykrýt prostor. Byla to docela legrace," popsal situaci 32letý gólman a vítěz dvou Stanley Cupů.

Diváky americké televize NBC doprovázel neskutečnou skrumáží hlas známého komentátora Mikea Emricka, který dodal této fantastické sekvenci utkání ještě větší náboj.

VIDEO: Podívejte se na úžasné zákroky Fleuryho bez hokejky





Fleury mluvil před novináři o legraci, na tváři měl přitom rodák z kanadského Sorel-Tracy výraz hráče pokeru. Maximální soustředění, ostražitost. Ví, že dostal šanci jen díky zraněnému kolegovi a nechce ji pustit. Matt Murray, hrdina loňského play off, je ale stále mimo, náhradničí kanadský mladík Tristan Jarry.

Olympijský vítěz 2010 z Vancouveru má tak jistý klid na práci. Právem, v play off odchytal všech šest utkání, vyřadil Columbus 4:1 v sérii a nyní režíroval i první výhru nad Washingtonem. Průměr branek má 2.43 a úspěšnost zákroků má 93.4

Washington a Pittsburgh se utkávají v 2. kole play off stejně jako loni, kdy tým z Pensylvánie vyhrál 4:2 na zápasy a nakonec si došel pro Stanley Cup. "Věděli jsme, že to s nimi nebude snadné. Jsou to obhájci poháru. Příště musíme začít diktovat hru od první minuty zápasu a vybudovat si lepší pozici," upozornil Ovečkin, který ve 14 vzájemných duelech ve vyřazovacích bojích nasbíral proti Penguins 22 bodů za 11 gólů i asistencí. Crosby má o pět bodů méně (10+7).