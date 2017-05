Washington snížil sérii, Pittsburgh navíc přišel o Crosbyho

Hokejisté Washingtonu zvítězili v pondělním utkání play off NHL na ledě Pittsburghu 3:2 v prodloužení a snížili stav série 2. kola na 1:2 na zápasy. Utkání hned v první části hry opustil po krosčeku od obránce Matta Niskanena hvězdný forvard Sidney Crosby.

Hosty poslal do vedení ve 14. minutě Nicklas Bäckström v dvojnásobné přesilovce. V polovině třetí třetiny zvýšil na 2:0 Jevgenij Kuzněcov. Jenže na začátku 59. minuty snížil při power play Jevgenij Malkin a za dalších 48 sekund při pokračující hře 6 na 5 vyrovnal obránce Justin Schultz.

VIDEO: Sestřih utkání Pittsburgh - Washington

Capitals se ale ze ztráty dvougólového vedení dokázali vzpamatovat. Pomohl jim domácí obránce Trevor Daley, který byl hned v úvodu prodloužení vyloučen za držení a nabídnutou přesilovou hru po 33 sekundách přetavil ve vítězný gól obránce Kevin Shattenkirk.

Penguins hráli většinu zápasu bez lídra Sidneyho Crosbyho. Kapitán Pittsburghu, jehož v kariéře trápí otřesy mozku, odstoupil ze hry v 6. minutě první třetiny poté, co ho po úniku dva na jednoho fauloval krosčekem do hlavy Matt Niskanen. Americký obránce dostal trest na pět minut a do konce utkání.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Pittsburgh - Washington 2:3 v prodl. (stav série 2:1).