Pittsburská zloba! Bylo to úmyslné, zní z šatny po vyřazení Crosbyho

Na tvrdý souboj před bránou Capitals se dá podívat dvěma způsoby. Jedna strana si stěžuje, že americký obránce nesmyslně udeřil Crosbyho když viděl, že je ve zranitelné pozici, druhá argumentuje tím, že tak to před bránou chodí a že ke Stanley Cupu se bez obětí dostat nejde. Ať stojíte na kterékoliv názorové křivce, fakt je ten, že kanadská hvězda má celkem slušnou historii týkající se otřesů mozku a je možné, že tady utrpěla další.

Všechno se seběhlo ve vteřině. Crosby ujížděl na bránu hostí společně s Jakem Guentzlem, ten mu posílal puk poté, co obehrál beka, jenže kapitán Pens už v tu chvíli byl po nechtěném podkopnutí od Alexandra Ovečkina na koleni a najel do připraveného Niskanena.

„Celé to bylo strašně rychlé a skončilo to tak, že jsem ho zasáhl vysokou holí," řekl po utkání Niskanen. Zápas nedokončil ani jeden, Crosby ze zdravotních důvodů, Niskanen z těch kázeňských. Sudí jeho zákrok ocenili trestem do konce utkání.

V play off se hraje tvrdě a zápas číslo tři to jasně v několika případech ukázal. Zrovna mezi touto dvojicí ale těžko hledat nějaké náznaky nenávisti. V listopadu 2010 se sice tihle dva poprali, jenže později v průběhu ročníku Niskanena vyměnil Dallas do Pittsburghu a tam pak až do roku 2014 hrál. Viděl tedy zblízka Crosbyho trable s otřesy mozku.

„V žádném případě jsem to neudělal schválně," bránil se Niskanen. „Viděl jsem opakované záběry a vypadá to hrozně, ale když začínali útočit, moje hokejka byla v úrovni jeho ramen," popisoval pro NHL.com svůj pohled bek.

Jenže takhle to neviděli všichni, hlavně v šatně Pittsburghu nebylo pro souboj velkého pochopení. „Nejlepší hráč na ledě, válí, dominuje a pak musíte sledovat, jak ho někdo záměrně krosčekuje do obličeje," vykládal znechuceně útočník Chris Kunitz.

Obě strany se samozřejmě v názorech přebíjely, ale zapomenout se nesmí ani na dění na ledě. Informace o zdravotním stavu klíčové osoby mužstva zatím přesnější nejsou, důležité pro obhájce ale bylo to, že ačkoliv utkání prohrál, dokázal ho v závěru vyrovnat a málem dotáhnout do vítězného konce.

Pittsburgh tak potvrdil, že není jen týmem jednoho muže.

