Z nuly nejlepším střelcem. Stále se snažím být poblíž Jágra, chválí prcek

V šestadvaceti letech není pro NHL v extra perspektivním věku, když ho Panthers v létě do klubu přiváděli, slibovali si spíš zvýšení konkurence v nižších útočných formacích. S Marchessaultem, který měl do té doby v lize na kontě 49 startů a 19 bodů podepsali dvouletou smlouvu s ročním platem 750 tisíc dolarů. Teď se můžou plácat po zádech.

Jen 173 centimetrů vysoký hokejista plat neřeší, je rád, že od klubu dostal šanci a že ji takhle nečekaně využil. „Z osobního hlediska jsem hodně spokojený, ale jinak jsem zklamaný. Nedostali jsme se do play off, a to je to, proč hrajeme," řekl rodák z Quebecu pro NHLPA.

Když si ale odmyslí nepostup do bojů o Stanley Cup, může na sebe být hrdý. U Panthers dostal příležitost vedle elitních plejerů Aleksandra Barkova, Vincenta Trochecka i Jaromíra Jágra. Šlo mu to všude a hrálo se na něj. „Hodně mi ulehčovali život," říkal jen skromně.

Marchessault a skromnost, to jde dohromady. Ví, jaké to je, si šanci vydřít. Draft NHL ho před lety minul, první smlouvu podepsal s NY Rangers, ale tam se neprosadil. V Columbusu se v prvním týmu udržel jen na pár zápasů, v Tampě byl také do počtu, přesto se nevzdal a o svou šanci bojoval.

Inspirovaly ho také tři velké hokejové osobnosti, se kterými se setkal. Tou první byl bývalý legendární gólman Patrick Roy, který ho trénoval v Quebecu v juniorské QMJHL, další byl podobný hokejový mrňous Martin St.Louis, jenž ho jako malého inspiroval, a ten poslední je jeho současný spoluhráč Jaromír Jágr.

„Udělal na mě obrovský dojem. Od tréninku až po to, jak si počíná na ledě. Už nikdy navíc asi neuvidíme v NHL hráče, který by dokázal hrát ještě ve 45 letech," chválil Marchessault a popsal, jak si užívá přítomnost legendy. „Není s námi u každé večeře během výjezdů, ale když ano, snažím se sedět co nejblíž a poslouchat jeho historky," vysvětlil.

Minimálně jeden příběh s Jágrem bude moci dávat k dobru i on sám. Jde o moment z únorového zápasu Floridy s Anaheimem, kde Jágr vyškolil obránce Joshe Mansona podobně, jako vyučoval zadáky za svých mladých let.

„Sebral mu puk když vyjížděl zpoza brány, předvedl neskutečnou kličku a překonal brankáře Gibsona. Byl to jeden z těch momentů, u nichž byl člověk rád, že je viděl na vlastní oči," rozplýval se.

VIDEO: Tahle trefa stála za to