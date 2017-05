Crosbyho zranění? Začal to zákrok Ovečkina, zlobí se legendární Coffey

Je to tak, černé zprávy se včera potvrdily. Sidney Crosby má otřes mozku, pravděpodobně už pátý v kariéře a minimálně do utkání číslo 4 proti Washingtonu nebude moci nastoupit. Autor úderu do jeho hlavy Matt Niskanen si už vyslechl za posledních 24 hodin na svou adresu leccos, bývalý legendární bek Paul Coffey ale viní ze zranění superstar někoho jiného - Alexandra Ovečkina!

Zákrok obránce Niskanena byl během úterý prozkoumán snad ze všech stran. Jedna si stojí za tím, že šlo o úmyslný krosček, další tvrdí, že na záměrný krosček by přece musel hráč mít ruce ve větší vzdálenosti od sebe. Celému střetu ale předcházel jen málo viditelný zákrok Alexandra Ovečkina, který kapitána Pittsburghu poslal na kolena.

„Byla to brutální sekyra a každý to přehlíží," zlobí se bývalý obránce Penguins. A má pravdu. Ruský hokejista skutečně chytil svůj nástroj ve spodní části a pořádně s ním švihl Crosbyho do paže. Ten pak padl na koleno a vletěl si přímo pro další ránu od Niskanena...

Americký bek dostal trest do konce utkání a vedení ligy se rozhodlo ho dál nepostihovat. To je podle Coffeyho v pořádku, pozornost by se měla prý zaměřit jinam.

VIDEO: Crosby po tomto střetu nedohrál

„Vůbec nic proti Ovečkinovi nemám, je to výtečný hráč, ale tohle je něco, co by si liga podle mě měla prohlédnout," řekl pro SportsNet.

Ať to je jak to je, marodka Pens se pěkně rozrůstá, a to navíc o hráče, kteří se nedají nahradit. Už před play off vypadl klíčový bek Kris Letang, chybí také brankářská jednička Matt Murray a pokud by mělo mužstvo postrádat ještě loňského nejužitečnějšího muže vyřazovací části...

„Tohle je hodně nepříjemné, je to náš kapitán, lídr a nejlepší hráč," řekl brankář Marc-Andre Fleury pro NHL.com. „Nedokážeme ho nahradit, ale už v průběhu ročníku jsme podle mě předvedli, že když nám chybí opora, vždycky se ukáže někdo, kdo zabere a týmu pomůže," myslí si brankář.

Jestli to Penguins dokáží znovu se uvidí už v noci na zítřek. Washington má psychickou výhodu, poslední zápas vyhrál a navíc soupeře připravil o nejlepšího hráče. Využije toho?