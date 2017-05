Přátelí se s McDavidem, tleská mu Gretzky. Draisaitl je na syna pyšný

V hledišti ho v dresu se jmenovkou „Draisiatl“ nenajdete, i když by byla pravdivá a nosil by ji hrdě. Bývalý trenér Hradce Králové či Pardubic Peter Draisaitl v těchto dnech pobývá v kanadském Edmontonu, kde sleduje boje místních Oilers a šílenství, které se strhlo během tažení za Stanley Cupem. Bodovým lídrem tradičního klubu je v tuto chvíli jeho syn Leon, který sbírá průměrně 1,33 bodu na utkání.

Po mnoha letech bez bojů o Stanley Cup je Edmonton jedno vítězství od postupu mezi nejlepší čtyřku. Jak moc to dávají příznivci klubu pocítit?

„Je to tu bláznivé, v celém městě se dlouhodobě neřeší vůbec nic jiného. Na stadionu i v ulicích a barech je to zaplněné fanoušky Oilers a všude se každý baví jen o hokeji. Atmosféra je skutečně vášnivá.“

Váš syn Leon zazářil v důležitém utkání číslo 6 proti Anaheimu pěti body (3+2) a s šestnácti body je druhým nejproduktivnějším mužem celé vyřazovací části. Musíte být hodně pyšný otec.

„To samozřejmě jsem. Hlavně jsem rád, že mu teď můžu pomoci, když to bude potřeba a těší mě, že s Leonem můžu strávit trochu času. Všichni hráči jsou jinak neustále na zimáku, nebo na tripech.“

Poskytujete mu stále otcovské rady, nebo debaty o hokeji zůstávají u toho, co se odehrálo na ledě?

„Časy rozdávání rad už jsou pryč, my si spíš už jenom o hokeji povídáme a občas se i zasmějeme. Z mé přítomnosti tady není vyděšený, do hry mu dlouhodobě už nemluvím. V mládí to bylo jiné, z mého pohledu jsem mu mohl poradit, jak má určité situace řešit, ale teď už mu do toho nekecám.“

Jak moc potěší, když výkonům vaši ratolesti s chutí tleská i velikán Wayne Gretzky, který zápasy pravidelně navštěvuje?

„Je to opravdu krásné. Ale to je teď celá atmosféra v Edmontonu, sledovat euforii kolem týmu a vidět, jak to lidé prožívají, ať už to jsou v uvozovkách normální lidé na ulici, nebo bývalí hráči a hokejové legendy, které utkání sledují v hledišti… To je něco!“

VIDEO: Takhle Draisaitl zakončil první hattrick v play off

Podařilo se vám se s některým z hokejových velikánů potkat, nebo sledujete utkání Oilers inkognito z hlediště?

„V týmové šatně jsem byl s Leonem jenom jednou, to bylo ještě někdy minulý rok a teď se spíš zajdu podívat třeba na trénink. Rád také pozoruji, jak se tady hokejové věci dělají, myslím, že z profesního hlediska mi to dává dost.“

Edmonton už si poradil s loňským finalistou ze San Jose a o postupujícím v sérii s Anaheimem rozhodne až středeční sedmý duel. Co všechno ještě Oilers mohou dokázat?

„Narovinu vám řeknu, že vůbec netuším. Poslední bitva na ledě Anaheimu je jediný současný cíl a výzva, jakou mají teď před sebou a pak se buď pojede domů, nebo začne příprava na Nashville. A v tom případě by se začínalo zase od začátku. Pro celý tým to každopádně je velmi zajímavé období.“

Pátá bitva Oilers prakticky proplula mezi prsty, ale tým se nezlomil a následnou výhrou 7:1 ukázal charakter. Je to tak?

„Série jsou dlouhé a stát se může cokoliv. Však Edmonton v prvním kole od San Jose také v jednom utkání dostal sedm branek, to se stane, že zápas nevyjde. Netuším, jak na tom je Anaheim, ale Oilers se v posledních zápasech zvedli a klíčové bylo, že byli schopni se vrátit po tom předposledním duelu, který si katastrofálně prohráli v úplném závěru. Po takovém utkání se tak kvalitně připravit na další bitvu, to musím smeknout.“

Několik bývalých hráčů NHL (naposledy například Marc Savard) se vyjádřilo, že styl hry Leona Draisaitla jim svou kreativitou a lehkostí výrazně připomíná technika Pavla Dacjuka.

„Je pravda, že Leon se už v mládí hodně orientoval na hráče jako Pavel Dacjuk nebo Anže Kopitar. U nich vidíte, že to není jen o talentu, ale také o tom, jak poctivě hrají na obou koncích kluziště. Pro tým udělají všechno a soustředí se také na všechny maličkosti.“

Co ještě neumí se navíc může přiučit od globální hokejové hvězdy a vítěze kanadského bodování Connora McDavida. Pochlubil se syn jaký to je hráč a člověk?

„Musím říct, že jsem na něj snad nikdy neslyšel žádný negativní názor. Nemluvě o tom, že na ledě dokáže famózní věci, ale lidsky je velmi skromný a je to úplně normální kluk. O sobě v šatně takřka nemluví a neřeší nějaké osobní úspěchy, hlavní je pro něj jeho tým. S Leonem jsou dobří přátelé a výborně si rozumí i mimo led.“

Pokud se skutečně Edmonton ve středu bude radovat, vypadne s Anaheimem i poslední český hokejista (Ondřej Kaše), který v tomto play off zasáhl do hry. Čím to je, že jich letos není více?

„To bude asi náhoda. Češi odvedli v sezoně velmi dobrou práci, moc se mi například líbily výkony Davida Pastrňáka a Jakuba Voráčka."