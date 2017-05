Rangers končí. Ottawa je po deseti letech ve finále konference

SOUHRN | Hokejisté Ottawy zvítězili v šestém utkání druhého kola play off NHL na ledě New Yorku Rangers 4:2 a stejným výsledkem uzavřeli celou sérii. Senators si výhrou zajistili po deseti letech místo ve finále Východní konference, ve kterém se střetnou s Washingtonem nebo obhájcem Stanleyova poháru Pittsburghem.

"Mám radost. Museli jsme urazit velký kus cesty, abychom se sem dostali," uvedl kapitán Ottawy Erik Karlsson, jenž v utkání nasbíral do tabulky pravdy čtyři kladné body. Švédský bek dal také důležitý gól na 3:1, který byl nakonec vítězný. "Museli jsme každý zápas hodně bojovat. Ve třetím a čtvrtém utkání, která jsme ztratili, jsme nehráli, jak bychom chtěli, ale v dalších jsme se zase zlepšili. Zaslouží si respekt, hodně nám to ztížili," dodal.

Oba týmy si držely v sérii domácí neporazitelnost až do šestého duelu, v němž Ottawa položila základ k úspěchu v první třetině. Mike Hoffmann otevřel skóre pěknou tečí a Mark Stone zvýšil v přečíslení na 2:0. Senators hráli velmi obětavě a v této části zblokovali devět střel. "Každého strhne, když vidí, jak jeho spoluhráč bojuje, a také trochu přidá. Zvedá to úroveň vaší hry," řekl brankář Ottawy Craig Anderson.

Rangers v dalším průběhu snížili dvakrát ze samostatného úniku na rozdíl jedné branky. Za obranu soupeře se v prvním případě dostal Mika Zibanejad a Andersona, který kryl v utkání 37 pokusů, překonal střelou nad lapačku. Po trefě Erika Karlssona, který hostům vrátil dvoubrankový náskok, se prosadil v první minutě závěrečné části Chris Kreider, když našel místo nad Andersonovou vyrážečkou.

Z dalšího tlaku už Rangers nic nevytěžili a při hře bez brankáře zpečetil postup Ottawy Jean-Gabriel Pageau, s šesti góly nejlepší střelec série. "Očekávali jsme, že to bude nejtěžší třetina v play off a naše předpověď se naplnila. Zatlačili nás, ale ustáli jsme to," těšilo útočníka Ottawy Kylea Turrise.

Mezi čtyři nejlepší týmy se dostal už před dvěma dny Nashville. O zbývajících dvou semifinalistech play off NHL rozhodnou v sériích Washington - Pittsburgh a Anaheim - Edmonton sedmé duely.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu mezi Rangers a Ottawou

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

NY Rangers - Ottawa 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 34. Zibanejad, 41. Kreider - 5. Hoffman, 15. Stone, 36. Karlsson, 60. Pageau. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson, 2. Anderson (oba Ottawa), 3. Zibanejad (NY Rangers). Konečný stav série: 2:4.