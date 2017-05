Washington, nebo Pittsburgh? Ovečkin a spol. spoléhají na krále sedmých zápasů

Pokud nevěříte, že základní část a play off mají pramálo společného, zajeďte si do Washingtonu a poproste, ať vám půjčí hokejovou kroniku místních Capitals. Tým z hlavního města má dnes velkou šanci zlomit čekání na postup do Finále konference, které se táhne od roku 1998. Pomoci mu k tomu má muž, který podobné zápasy zvládá lépe než kdokoliv jiný.