Král padl, boží zákrok nepomohl. Strašně to bolí, hlesla ikona Rangers

Lundqvistovi, vítězi Vezina Trophy z roku 2012, Stanley Cup stále uniká. Čas navíc nelze zastavit tak snadno jako puky, rodákoví z Äre je už 35 let. "Těžko se mi hledají slova, je to skličující, extrémně skličující," soukal ze sebe v útrobách vyprázdněné Madison Square Garden před novináři Lundqvist.

Vypadal zlomeně, několik desítek minut předtím ještě na ledě přelomil vzteky svou hokejku o břevno. Zase to nevyšlo, sakra! Vloni Rangers skončili na hokejkách pozdějších šampionů z Pittsburghu hned v 1. kole, letos si o rundu polepšili. Vrcholem Rangers pod vládou švédského elegána zůstává ročník 2013/14, když prohráli až finálovou sérii s Los Angeles 1:4 na duely.

"Je to strašná škoda, opravdu strašně to bolí. Dnešní zápas ale není důvodem, proč končíme. Venku jsme prohráli všechny tři zápasy v sérii, tak se nedá uspět, hodně nám to ublížilo a vzalo spousty sebevědomí," mrzelo brankáře, který v letošním play off odchytal všech dvanáct zápasů s bilancí šesti výher a šesti porážek. Průměr gólu na zápas měl 2.25 a úspěšnost zákroků 92.7%.

Vytěžit z minima maximum

Jak série s kanadským týmem vůbec probíhala? Oba týmy držely výhodu domácí areny, Rangers v předchozích dvou domácích utkáních porazili Ottawu 4:1. V ostatních zápasech série prohráli pokaždé o gól včetně dvou super smolných prodloužení, která si kanadský klub vynutil až v power play.

"I dnes chybělo málo, strašně malý kousek. Ve všech zápasech jsme byli ve hře. Stačilo proměnit jednu z šancí anebo vytáhnout nějaký skvělý obranný zákrok. Ale zaslouží si uznání. Hráli dobře a zasloužili si to," prohlásil na adresu Ottawy kouč padlých Rangers Alain Vigneault.

Jako určující se zpětně jeví druhý duel v sérii, kdy Rangers v ottawském Canadian Tire Center ještě tři minuty před koncem vedli 5:3, aby duel prohráli díky brance Jean-Gabriela Pageaua (v zápase skóroval čtyřikrát) 5:6 ve druhém prodloužení.

"Myslím, že jsme hráli hodně dobře. Určitě mnohem líp, než abychom zvítězili jen dvakrát. Už během sezony jsme to v kabině s chlapci řešili, že to není o tom, hrát nejlepší zápasy, ale naučit se, jak ty střetnutí vyhrávat. A oni přesně tohle udělali, z minima vytřískali maximum," zamyslel se Lundqvist, který v utkání předvedl 22 zákroků, z toho jeden spektakulární.

Sedm minut před koncem první třetiny vytáhl rukavicí ze šibenice bombu kapitána Senators Erika Karlssona.

VIDEO: Podívejte se na úžasný zákrok Henrika Lundqvista

Málo naplat, fantastická stopka Jezdcům nepomohla. Anderson nebyl tak ekvilibristický, ale lapil 38 puků, byl vyhlášen druhou hvězdou utkání a hlavně zajistil Ottawě po deseti letech postup do konferenčního finále. Stejnou fázi hráli Senators naposledy v roce 2007, kdy porazili 4:1 Buffalo a ve finále nestačili na Anaheim.

"Nezasloužím si žádnou cenu, bylo to vítězství týmu. Hrajeme tak celou sezonu, jako jeden muž a jsme úspěšní. Pro mě byl tohle jen další zápas v řadě, nic zvláštního. Rozhodně nekončíme, dál hledíme dopředu, chceme vyhrát každou třetinu a ono to nějak dopadne," dodal 35letý americký gólman, jehož manželka bojuje s rakovinou.

A co bude s Lundqvistem dál? Smlouvu v Rangers má do roku 2021, jedničkou bude dál, přestože finský a o osm let mladší náhradník Antti Raanta je velmi zdatný. "Prostě počkáme a uvidíme. Právě teď cítím jen obrovské zklamání, je to pocit úplné prázdnoty. Uvědomujete si naplno, kolik práce a kolik hodin jste do sezony vložili, abyste se dostali do tohoto místa a následně selhali. Bolí to," zakončil smutné povídání majitel zlata a stříbra z olympiády. Prostě padlý Král Henrik.