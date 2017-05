Finále Západu začal výhrou Nashville. Triumf vystřelil Neal, Kaše nebodoval

Góly

Domácí: 05:15. Silfverberg, 47:21. H. Lindholm

Hosté: 12:34. Forsberg, 22:42. Watson, 69:24. Neal

Sestavy

Domácí: Gibson – Vatanen, Fowler, Montour, H. Lindholm, Manson, Theodore – Perry (A), Getzlaf (C), Rakell – Silfverberg, Kesler (A), Cogliano – O. Kaše, Vermette, N. Ritchie – L. Shaw, N. Thompson, Wagner.

Hosté: Rinne – Ellis, Josi (A), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Irwin – Arvidsson, Johansen, Forsberg – C. Smith, Fisher (C), Sissons – Neal (A), Järnkrok, C. Wilson – Watson, Fiddler, McLeod.

Rozhodčí

Stadion

Honda Center, Anaheim

Návštěva

17 174 diváků