Neuvěřitelné gesto hvězdy z NHL. Kane poslal vojáka v letadle do první třídy

Kane potvrdil, že se příslušníci armády v USA těší velké úctě. "Řekl mi: je tady voják. A že by ho potěšilo, kdyby ten voják mohl sedět vepředu v letadle na jeho místě v první třídě, že on sám půjde na vojákovo místo vzadu. Jen jsem se zeptala, zda si je jistý, že to takhle chce. A souhlasil. Přišlo mi prostě, že dělá skvělou věc," řekla letuška Teri Trussová chicagskému rádiu WBBM.

Voják ocenil gesto jedničky draftu 2007 a trojnásobného vítěze Stanley Cupu z let 2010, 2013 a 2015. Během letu ještě zašel osmadvacetiletému hokejistovi poděkovat a letušce řekl, jak úžasně se Kane choval.