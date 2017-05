Hertl se jako centr učí, jak vylepšit buly: Občas do toho spadnu

O VYPADNUTÍ Z PLAY OFF

„Určitě jsme to brali jako zklamání. Začátek jsme měli parádní, závěr základní části se nám nepovedl, ale cíle jsme měli nejvyšší jako vloni. Na Edmonton jsme určitě měli. Ve vítězných zápasech jsme je suverénně přehráli. V těch zbylých jsme se spíš porazili sami. Dostali jsme dva góly v našich přesilovkách. Na zranění jsme se nevymlouvali.“

O NOVÉ POZICI CENTRA

„Trénovat vhazování s námi chodí bývalý hráč Mike Ricci, který to během své kariéry hodně uměl. Sharks se na něm letos moc nedařilo, dřív jsme bývali v lize vždycky v TOP 5 a teď jsme se drželi až kolem 20. místa, takže to hodně pilujeme. Já chci buly vyhrát, jdu to urvat, občas do toho spadnu, nejsem prostě ten typ jako třeba Crosby, který do toho jde hokejkou. Já do toho jdu silou.“

O POSLEDNÍM ROKU KONTRAKTU

„Nejde na to nemyslet, ale je klíčové se nestresovat. Když prvních patnáct utkání sezony budu mít na kontě jen pár bodů, tak je potřeba na to nemyslet. Víte, jak to chodí, někdo v polovině zápasů nemá nic a pak v půlce roku vyletí nahoru a začne mu to do brány padat. Takže je třeba nemyslet na body a hrát svojí hru i když se třeba nebude moc dařit. Záleží na mně, když budu hrát dobře, body určitě přijdou a podle toho by mohla vypadat nová smlouva.“

O ŠAMPIONÁTU VE FRANCII

„Generální manažer mi nakázal, abych se dal do kupy. Nemělo by cenu, abych se někde s prasklou kostí trápil. Každopádně se musím dostat do co nejlepší kondice, protože jsem v sezoně prodělal další operaci kolena a mám dlouhou dobu na to, abych všechno zpevnil. Snad se mi to napotřetí všechno povede a tyhle trable se mi budou vyhýbat.“

O ODPOČINKU PO SEZONĚ

„S přítelkyní jsme byli na Havaji, loni jsem o dovolenou přišel, rehabilitoval jsem. Počasí vyšlo krásně a užili jsme si to, prozkoumali jsme celý ostrov. Měl jsem i šrámy, které mi ta voda zahojila, tak mi to snad pomůže.“

CELÝ ROZHOVOR S TOMÁŠEM HERTLEM SI PŘEČTĚTE VE STŘEDEČNÍM DENÍKU SPORT