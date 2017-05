Co se stalo s Nečasem, ptají se skauti. Přesto bude v draftu NHL vysoko

Kdyby se draft NHL konal už teď a v pořadí ani výběru hráčů se už nic nezměnilo, skončí Martin Nečas ve stáji Caroliny Hurricanes. Útočník Komety a kapitán juniorské reprezentace do 18 let je nejlépe hodnoceným českým hokejistou ve výhledu, který každoročně vydává odborný magazín The Hockey News. V žebříčku mladíků způsobilých pro letošní draft se drží v popředí, náleží mu dvanáctá příčka a právě tohle pořadí v příštím odvodu drží celek Hurricanes.

Z Čechů se do elitní stovky nadějí podle THN vtěsnali ještě dva další útočníci: Ostap Safin ze Sparty a zlínský Filip Chytil. Osmnáctka sice loni v létě vyhrála Hlinkův memoriál, ale na světovém šampionátu ztroskotala ve čtvrtfinále. Nikdo nezaujal natolik, aby si zasloužil vyšší pořadí, případně se dostane na řadu až za rok. Jako střelec Filip Zadina, hodnocený v předběžném hodnocení jako možná čtyřka draftu 2018.

<p>V jednom dresu má útočník Martin Nečas šanci si sáhnout na extraligový titul, v tom druhém si říct o zářnou budoucnost ve své kariéře. Rád by sihnul oboje, což nepůjde. O Masarykův pohár pro českého mistra se začne bojovat v den, kdy na Slovensku začíná mistrovství světa osmnáctek. Nečas tak stojí před volbou, kterou pravděpodobně ani neučiní sám.</p>

„Žádný Connor, žádný Auston, žádný problém,“ píše Brian Costello v The Hockey News o nadcházejícím draftu. Výběr mladíků se po dvou šťavnatých letech vrací do normálu. Každý rok se tolik neurodí, tentokrát není pole talentů tak bohaté jako v předchozích dvou letech, kdy draftu dominovali Connor McDavid s Jackem Eichelem nebo po nich Auston Matthews a Patrick Laine.

O pozici jedničky by se měli střetnout Kanaďan Nolan Patrick a zázračný Nico Hischier, který hraje za Halifax v QMJHL a jehož mnozí považují za největší švýcarský talent, jaký se kdy narodil. Ale ani s nimi to prý nebude žádná zvučná hitparáda. „Není to Connor McDavid ani Auston Matthews. Patrick nepřijde v příští sezoně do NHL a nenastřílí 40 gólů. Ale to ho naopak zlidšťuje,“ píše se v The Hockey News.

Martinu Nečasovi uškodily zhoršené výsledky českých výběrů, nejmenovasný skaut označil jeho vystoupení na únorovém Turnaji pěti jako hrozné. „Dobrý kluk, ale jakmile mu nevycházejí věci do ofenzivy, nedokáže předvádět svoji hru. I jiní skauti si říkali, co se to s ním stalo. Na juniorském šampionátu (dvacetiletých) byl mnohem lepší,“ cituje THN lovce talentů.

Ale pozorovatelé oceňují, jak Nečas vyspěl, vylepšil defenzivu, jak dovede využít svojí rychlosti a tvoří hru. Z hráčů působících v evropských soutěžích rodáka z Nového Města na Moravě předčili v žebříčku jen finský bek Miro Heiskanen a švédský útočník Elias Pettersson.

V přehledu evropských hráčů podle Centrálního skautingu NHL (CSB) si proti polovině sezony udržel Nečas pátou příčku, ostatní Češi si spíš pohoršili. A pokud jde o Carolinu, do jejích plánů by se docela hodil, protože dalšího šikovného útočníka by Hurricanes do budoucna potřebovali.

Druhým nejlíp hodnoceným Čechem je Safin, který by se mohl stát divokou kartou draftu. „Nezáleží, v jakém kole ho vyberete. Pokud se trefíte, bude to homerun. Jestli ne, bude to průšvih,“ řekl o něm jeden skaut v THN.

Nejlepší mladíci pro draft 2017 podle The Hockey News 1. Nolan Patrick útočník Kanada Brandon (WHL) 2. Nico Hischier útočník Švýcarsko Halifax (QMJHL) 3. Gabe Vilardi útočník Kanada Windsor (OHL) 4. Casey Mittelstadt útočník USA Green Bay (USHL) 5. Cale Makar obránce Kanada Brooks (Jr. A) 6. Miro Heiskanen obránce Finsko IFK Helsinky 7. Owen Tippett útočník Kanada Mississauga (OHL) 8. Michael Rasmussen útočník Kanada Tri-City (WHL) 9. Elias Pettersson útočník Švédsko Timra 10. Cody Glass útočník Kanada Portland (WHL) 11. Eeli Tolvanen útočník Finsko Sioux City (USHL) 12. Martin Nečas útočník Česko Brno 13. Nick Suzuki útočník Kanada Owen Sound (OHL) 14. Klim Kostin útočník Rusko Dynamo Moskva 15. Timothy Liljegren obránce Švédsko Rögle ... 57. Ostap Safin útočník Česko Sparta 63. Filip Chytil útočník Česko Zlín

Evropský žebříček CSB 1.Klim Kostin (Rusko) 2. Elias Pettersson (Švédsko) 3. Lias Andersson (Švédsko) 4. Miro Heiskanen (Finsko) 5. Martin Nečas (Česko) ... 11. Filip Chytil, 14. Ostap Safin, 26. Jakub Galvas, 31. David Kvasnička, 34. Jaroslav Dvořák, 39. Matěj Novák, 45. Jan Kern, 46. Daniel Kurovský, 47. Ondřej Chrtek, 49. Jan Hladoník, 50. Dominik Lakatoš, 51. Radim Šalda, 52. Radim Lacka, 53. Adam Kubík, 69. Jan Václavek, 70. Dalimil Mikyska, 72. Jakub Pour, 76. Matyáš Zelingr, 77. Marek Škvrně, 98. Jakub Wojnar. Brankáři: 4. Jiří Patera.