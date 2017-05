Nashville udolal Anaheim a od finále NHL ho dělí jedna výhra

Bezbrankový stav trval až do 33. minuty, v níž Chris Wagner doklepl do prázdné branky střelu Brandona Montoura. Ale 41 sekund před druhou přestávkou hosté v přesilové hře vyrovnali. V předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval Colin Wilson a bekhendem dopravil puk i s pomocí tyčky za záda Jonathana Berniera, který od prostřední části nahradil zraněného Johna Gibsona.

Vyrovnaný duel překlopil na stranu Nashvillu z dorážky Aberg. Švédský útočník využil své šance, protože do zápasu nastoupil v elitní formaci. Do ní ho posunul trenér Peter Laviolette, neboť v předchozím utkání utrpěli zranění centři Mike Fisher i Ryan Johansen, který podstoupil operaci a do letošního play off už nezasáhne. Vítězství zpečetil v poslední minutě při powerplay Anaheimu Austin Watson.

VIDEO: Podívejte se na sestřih 5. zápasu Anaheim - Nashville

Finále Západní konference - 5. zápas:

Anaheim - Nashville 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 33. Wagner - 40. Wilson, 52. Aberg, 60. Watson. Střely na branku: 33:29. Diváci: 17.307. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Aberg (oba Nashville), 3. Wagner (Anaheim). Stav série: 2:3.