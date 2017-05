Bez zubů, bez očekávání. Ducks srazil outsider: Hlava je snad v pořádku

Těžko byste našli více nepravděpodobného hrdinu. Pátý zápas finále Západní konference NHL uzurpoval pro Nashville nováček Pontus Äberg. Pan Nikdo, borec, který letos odehrál v základní části za Predators jen 15 zápasů, suploval v první formaci a branky do sítě Anaheimu dosáhl navzdory zdravotní újmě. Nashville vyhrál 3:1 a v domácí areně bude mít možnost postoupit poprvé v klubové historii do finále Stanley Cupu.

Ale popořadě. 23letý levý křídelník Äberg skóroval vítěznou trefu devět minut před koncem třetí třetiny z dorážky. Fantastickou práci odvedli další dva Švédi, Mattias Ekholm zavezl kotouč do pásma, našel Filipa Forsberga, který vypálil a konec příběhu znáte. Äber v pádu překonal Jonathana Berniera, pojistku pak v poslední minutě přidal do prázdné branky Austin Watson.

Rodákovi ze Stockholmu Äbergovi nezabránil ve skórování ani zdravotní handicap, ke kterému přišel ve skrumáži krátce před vstřelením životního gólu. Poté hned mazal k lékaři na šití. "Ztratil jsem zuby, byla tam krev, ale hlavu mám v pořádku. A jsem šťastný, to abych nezapomněl," rozplýval se 37.hráč draftu v roce 2012, který většinu sezony hrál na farmě v Milwaukee a v NHL měl do té doby na kontě jedinou branku.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Pontuse Äberga

Do sestavy ho přitom dostala náhoda, smolná zranění jeho parťáků. Äberg nastoupil dokonce v elitní formaci, do ní ho posunul trenér Peter Laviolette, neboť v předchozím utkání utrpěli zranění centři Mike Fisher i Ryan Johansen, který podstoupil operaci a do play off už nezasáhne. Johansen byl se 13 body (3+10) nejproduktivnějším hráčem týmu ve vyřazovací části.

"Věděli jsme, že jsme bez nich v těžké situaci a že nás čeká těžký soupeř. Ale kluci je skvěle zastoupili a na ledě nechali vše," konstatoval kouč Predators.

"Bylo nám jasné, že musíme hrát týmově, velmi dobře v obraně a dřít. A splnili jsme to do puntíku, ukázali jsme vnitřní sílu týmu. První kola play off byla pro nás vcelku hladká jízda, věci šly naším směrem. Teď se musíme vypořádat s nepříjemnými situacemi, což potká každý tým, a cítím, že jsme se s tím poprali slušně," doplnil slova svého nadřízeného gólman Pekka Rinne, který byl za 32 chycených puků oceněn jako první hvězda zápasu.

Nashville brilantní třetí periodou opět potvrdil, že má v sérii navrch v posledních třetinách, ve kterých soupeře přehrál se skóre 6:0. "Nešly nám nohy a nebojovali jsme, jak umíme. V tom se musíme zlepšit," láteřil pro NHL.com kapitán kalifornského klubu Ryan Getzlaf.

Také Ducks trápí zranění. V pátém duelu postrádali Rickarda Rakella a Patricka Eavese, kteří v základní části nastříleli dohromady 65 branek. K nim se přidal i gólman John Gibson, který ale po zápase prohlásil, že chce v pondělním utkání chytat. "Možná z něho mluvil adrenalin. Podstoupí prohlídku a uvidíme," uvedl trenér Anaheimu Randy Carlyle. "Dnešní zápas jsme už hodili za hlavu, připravíme se na další. Nabijeme se energií a těšíme se, že předvedeme lepší výkon," zakončil.