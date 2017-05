Skvělá série Jágrových spoluhráčů. Už 37 let hrají finále Stanley Cupu

Aktivní kariéra Jaromíra Jágra je dlouhá a protkaná dobře mapovanými ciframi. Máte ale pocit, že žádná statistika ohledně vlasaté legendy už vás nemůže překvapit? Omyl! Podívejte se na tohle: Ve finále Stanley Cupu za posledních 37 let nikdy nechyběl aspoň jeden hráč, se kterým by se Jágr během své aktivní kariéry někdy nepotkal v jednom týmu. Jak dlouho tahle série bude ještě trvat? To nikdo neví. Vy si ale prozkoumejte některá z těch jmen, která měla možnost sdílet s Jágrem šatnu a zároveň být na soupisce některého ze dvou nejlepších týmů sezony. Ve statistikách nejsou ročníky 1991, 1992 a 2013, tehdy hrál finále právě český útočník.

Až do olympijských her v Naganu nebyl v Česku moc známý, pak se z něj stal hrdina. Významnou kapitolu už ale v zámoří psal dávno! V roce 1986 ve své druhé sezoně v NHL byl teprve druhým Čechem, který zvedl nad hlavu Stanley Cup.

Nenápadný defenzivní bek, který nikdy nenasbíral v sezoně více než 28 bodů. Měl ale své přednosti, což dokazuje celkem 898 odehraných utkání v základní části a 99 v play off. V NHL hrál naposledy v ročníku 2000/01 za Minnesotu, už několik let je asistentem trenéra v Montrealu.

Messier naposledy. Z tohoto roku je legendární příběh, ve kterém Messier otevřeně před šestým zápasem Finále konference slíbil, že jeho Rangers porazí New Jersey a vynutí si sedmou bitvu. Stalo se, New York postoupil a v sedmi zápasech pak ve finále porazil Vancouver.

Tým: New York Rangers Získal Stanley Cup: ano Kde se potkali: New York Rangers Kde tehdy hrál Jágr: Pittsburgh Penguins

Tenhle nebojácný univerzál ke konci kariéry hodně měnil dresy, a díky tomu se také mohl ocitnout v jednom týmu s českou legendou. Bylo to v ročníku 2001/02, který načal v Dallasu a přes Boston zamířil do Washingtonu. Tam svou herní kariéru devíti zápasy ukončil.

Willie Mitchell, obránce, Kanada (2000, 12 a 14)

Willie Mitchell • Foto Barbora Reichová (Sport)

Týmy: New Jersey Devils, Los Angeles Kings

Získal Stanley Cup: ano, 2x

Kde se potkali: Florida Panthers

Kde tehdy hrál Jágr: Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, New Jersey Devils

Když Jágra vytrejdovali z New Jersey na Floridu, byl právě tenhle defenzivní specialista šéfem kabiny. Tedy tím mužem, který oblékal dres s našitým céčkem. Oficiálně kariéru neukončil, ale je mu čtyřicet let, tuto sezonu už kvůli zranění nehrál a neočekává se, že by se ještě vrátil do akce.