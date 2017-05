Ottawa uctila oběti v Manchesteru. Hrdina prožil restart a Crosby smutnil

"Nemůžete změnit, co se stalo. Musíte se koukat dopředu, těšit se na další zápas. Jakmile se vám nepovede jedno utkání, jste střídán, je potřeba to hodit za hlavu hned když opouštíte kluziště, jiný recpet není, jste profesionál a musíte s tím umět pracovat," uvedl maskovaný hrdina Ottawy Craig Anderson, který v minulém duelu pustil v první třetině čtyři branky z 14 střel a metelil na střídačku.

Na šestý střet se ale připravil fantasticky, 36letý rodák z Park Ridge, který nastoupil do všech 18 utkání Ottawy v play off, čelil jen ve druhé třetině 21 střelám Penguins.

"Snažil jsem se maximálně koncentrovat na to, co se děje teď, abych byl připraven co nejlépe zasáhnout. Z toho se pak skládá celkový obraz, výsledek, z malých střípků," rozjímal Anderson na tiskovce před novináři. O jeho slova byl velký zájem, 45 zákroků celkem udělalo z amerického sympaťáka třetí hvězdu duelu.

Jak šel v Canadian Tire Center čas? Utkání začalo několika desítkami vteřin ticha za oběti teroristických útoků v Manchesteru. Podle posledních zpráv při nich v koncertní hale po pondělním koncertu americké zpěvačky Ariany Grande zemřelo nejméně 22 lidí.

Po bezgólové první třetině udeřil nejdříve Pittsburgh, ale trefa Trevora Daleyho nebyla po rozboru u videa uznána, protože předtím nedovoleně atakoval Andersona. Sporná situace, ale poslední slovo měli muži v pruhovaném. Penguins se ale vedoucího fíku stejně dočkali.

Nejproduktivnější hráč play off Jevgenij Malkin (7+17) se cestou od zadního mantinelu odpoutal od svého strážce a prosadil se dorážkou vlastní střely. Senators ale na přelomu druhé a třetí třetiny otočili skóre góly Bobbyho Ryana a Mikea Hoffmana.

"Minulé utkání jsme byli mimo včetně mě. Byl jsem hrozný. Z každé chyby, kterou jsme udělali, soupeři skórovali. Ale to o nich víme, že dokážou potrestat vaše zaváhání. V pondělí jsme si zápas rozebrali, vyříkali si to a byli odhodláni vyhrát, ať se děje cokoliv. A dnes se každý hráč vydal na maximum, předvedli jsme velký obrat ve srovnání s pátým utkáním," prohlásil autor vítězného gólu Hoffman.

Pittsburghu nebylo nic platné, že v utkání soupeře přestřílel 46:30. "Šance jsme si vypracovali, měli jsme některou z nich proměnit, jsem zklamaný. Pravděpodobně jsme si zasloužili lepší výsledek, ale tak to už v hokeji chodí. Pokud předvedeme stejný výkon i příště, máme slušnou šanci vyhrát," řekl kapitán Penguins Sidney Crosby.

Rozhodující sedmá řež je na programu v noci ze čtvrtka na pátek v Pittsburghu, vítěz zápasu vyzve ve finále Stanley Cupu Nashville. Favorit? Těžko hledat, Senators prohráli všech pět sedmých zápasů ve své historii. Penguins mají bilanci v tomto eliminačním utkání devět výher a sedm porážek, pokud ale ztratili šestý duel, následující duel nevyhráli ani jednou ze sedmi pokusů.

