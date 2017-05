NHL cílí na Ruttu, chce ho Chicago i Kanada. Šulák podepsal v Detroitu

Jak abeceda velí, začněme od Jana Rutty. 26letý zadák Chomutova je na transfer trhu hodně horký artikl, s Piráty došel do semifinále extraligy a při fantastickém tažení z předkola byl pilířem. Bodoval v základní části, 8+24 ve 46 utkáních bylo jeho kariérním maximem, a velmi produktivní byl i v play off (2+11 v 17 střetnutích).

V Ruttově schránce tak po zásluze přistála nominace na MS a rodák z Písku na svém prvním seniorském světovém šampionátu nepropadl. Odehrál všech osm zápasů, vstřelil jeden gól, jeho statistika +/- ale skončila záporným skóre -3. Od deníku Sport dostal za své výkony známku 2-, lepší byl z beků s čistou dvojkou jen Radko Gudas.

VIDEO: Podívejte se na sestřih posledního zápasu Čechů na MS





A co bude s ofenzivním obráncem, který na MS hrál i přesilovky, dál? 18. května tweetoval expert prestižního hokejového portálu TSN.ca Darren Dreger o tom, že se o Ruttu zajímají kanadské týmy Edmonton a Calgary. "Zájem mají. Nevěřím ale, že by už byla předložena nabídka," napsal na svůj účet Dreger.

Flames are tight lipped, but I'm hearing Calgary is also in on offensive dman Jan Rutta. — Darren Dreger (@DarrenDreger) May 18, 2017

O týden později přispěchali s možným Ruttovým novým klubem i odborníci ze secondcityhockey.com. 190 centimetrů vysoký zadák by se mohl údajně přesunout do Chicaga, které pravorukého ofenzivního beka po zpackané sezoně (prohra 0:4 v prvním kole Stanley Cupu s Nashvillem) hledá. Na soupisce má totiž pouze tři, Michala Rozsívala, Brenta Seebrooka a Trevora van Riemsdyka. Dalších sedm beků hraje doleva.

Zámořští odborníci čekají, že v obranných řadách Chicaga dojde k pořádnému průvanu, který by mohl odnést i jiný český zadák Michal Kempný. Bývalý obranář Komety odehrál i s play off za Blackhawks 51 zápasů, smlouva mu v klubu skončila, ale rád by pokračoval.

"Jedná se o podmínkách smlouvy. Chicago má zájem, abych v klubu pokračoval. Měl jsem velmi dobrý pohovor s manažerem klubu Stanem Bowmanem, než jsem odlétal na MS. Věřím, že se to podaří dotáhnout," řekl Kempný na konci dubna novinářům.

"Rutta je stabilní obránce, měří 190 centimetrů a váží 90 kilogramů, to jsou velmi slibné parametry. Play off české ligy odehrál výborně a na MS ke svému výkonu ještě něco přidal, je to hodně slibný hráč," citoval server theathletic.com jedno ze skautů Chicaga.

A co bude s Liborem Šulákem? Je v intenzivním kontaktu s finským klubem Pelicans Lahti, kde už podepsal smlouvu, ale jeho jméno skloňovali i generální manažeři klubů v NHL. Informaci na svém Twitteru jako první přinesl bývalý agent Atlanty Trashers a rakouský rodák Bernd Freimueller, který pro zámoří mapuje EBEL.

Two years after Thomas Raffl another #EBEL player could get an NHL contract: Several teams are interested in #Znjomo's D Libor Sulak... — Bernd Freimueller (@bfreimueller) May 23, 2017

Mladého beka nakonec podepsal Detroit. V organizaci Red Wings se potká s několika Čechy, brankářem Matějem Machovským, obráncem Filipem Hronkem a útočníky Martinem Frkem a Tomášem Noskem

Na MS odehrál Šulák poté, co byl dopsán na soupisku místo zkušeného Jana Koláře, dvě utkání a jednou asistoval. Od deníku Sport dostal za své výkony známku 3-.