Rutta o zájmu z NHL: Jsem připraven jít i na farmu, nebojím se toho

Tři obránci národního týmu, kteří si zahráli na mistrovství světa v Paříži, mají v kapse smlouvu s klubem NHL. Jan Rutta, který do teď nastupoval za Chomutov, může být další na řadě. Když ve Francii dostal otázku, co říká na to, že je na radaru Calgary a Edmontonu, jenom se usmíval. „Zájem mít mohou, víc nevím, co bych k tomu řekl,“ odbýval dotazy šestadvacetiletý bek. Nechtěl se během šampionátu rozptylovat. Po mistrovství probleskly ven zprávy, že kolem něj brousí i Chicago.

Teď už můžete říct víc?

„Asi vás zklamu, ale nemám nic podepsaného, takže není zase tak moc o čem mluvit.“

A na čem závisí, jestli vaše další kroky budou mířit za moře, nebo ne?

„Řeším to teď s agentem a nějaké varianty před námi jsou. Hlavně se nechceme ukvapit, prostor všechno vyřešit tam pořád je. Hodně to nechávám na něm, ale tak s koncem června bych chtěl mít už jasno. Přeci jen, tohle jsou kroky, které musíte dopředu promyslet.“

Je v hlavě i scénář, že můžete odejít do KHL, kde se zajistíte, zatímco v NHL je to spíš risk, protože můžete skončit na farmě za podstatně nižší peníze?

„Takhle to neberu. Jsem strašně rád, že kariéra jde dejme tomu pořád nahoru a byl bych hlavně rád, aby to tak bylo dál. To je pro mě hlavní.“

Farmy byste se v případě odchodu za moře nebál?

„Nebál, protože kdybyste se rozhodli zkusit NHL a hned měli někde v hlavě, že se bojíte jít na farmu, je to špatně.“

Vzpomínám, jak jste v jednom rozhovoru mluvil o tom, že hrajete NHL na konzoli. Je docela posun, že kluby, za které jste mastil, o vás mají najednou zájem, ne?

„Je super, že vidíte, jak práce k něčemu vede. A kdyby to opravdu vyšlo a já někde podepsal smlouvu, tak bych konečně v té hře už byl třeba konečně pravák a ne levák.“ (usmívá se)

Vás tam mají špatně?

„Jo, mají a kamarádi se mi kvůli tomu vždycky smáli. Bylo by fajn, kdyby mě tam postupně upravili. (směje se) Ne, vážně, překvapilo mě, že by o moje služby za mořem někdo stál. Poslední dvě sezony se mi celkem povedly, ale od draftu uplynulo už docela dost času.“

Proč myslíte, že v osmnácti o vás při draftu nikdo nestál a o osm let později ano?

„Měřil jsem vlastně zhruba stejně jako teď. Jen to mělo jeden mínus, vážil jsem skoro o patnáct kilo méně, tak možná tohle mohla být jedna z těch věcí.“ (usměje se)

Kdybyste odešel do zámoří i vy, byl byste čtvrtým českým bekem, který hrál na MS a bez draftu podepsal smlouvu s NHL. Svědčí to o něčem?

„Svědčí. Hráči tady pořád jsou, jenom je asi fakt, že dozráváme o něco později než kluci v Kanadě. Ale myslím, že dobrých obránců tady máme pořád dost, vloni odešel do Ameriky Michal Kempný, před ním Kuba Nakládal.“