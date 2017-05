Nechtěný hrdina. Na gól čekal čtvrt roku, míří za čtvrtým Stanley Cupem

Pocit ze vstřeleného gólu nezažil od 16. února. Celkem to trvalo 35 zápasů, než Chris Kunitz znovu skóroval, ale je pravda, že tahle radost byla asi trochu jiná. Asi určitě. Sedmý zápas série proti Ottawě načal brankou ve 30. minutě a rozhodl trefou ve druhém prodloužení. Vstřelit gól v sedmém zápase play off? To je je sen snad každého chlapce a sedmatřicetiletý mazák Pittsburghu to teď dokázal. „Ale nemyslím si, že je důležité, kdo skóroval," řekl s tradiční týmovou skromností Kunitz.