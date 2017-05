Šance nových Čechů v NHL? Šimek se může chytit, u Šuláka rozhodne kemp

Jak si v zámoří povedou čeští nováčci? • FOTO: Koláž: iSport.cz

Zámořská NHL zažívá nebývalý příliv hráčů z Evropy. Kluby tlačí na skauty a agenty, aby jim dohazovali ze starého kontinentu hokejisty. V ideálním případě už hotové hokejisty. Poptávka je obrovská. Bodejť by ne. Jsou levní, ochotní dřít a zlepšovat se. Pokud se nechytí, na farmě hrají za pakatel. „Je to velký boom. Pro kluby jde o velmi výhodný byznys,“ přiznává český skaut ve službách New Jersey Devils Václav Slánský. Podívejte se, kdo z Čechů už letos podepsal v NHL a jaké jsou podle deníku Sport šance na to, se prosadit.