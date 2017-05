Super! Kempný získal v Chicagu smlouvu na další sezonu

"Michalův styl hry je přínosem pro naši obranu," řekl viceprezident a generální manažer Chicaga Stan Bowman. "Je to typ hráče, co se bude dál zlepšovat poté, co si přivykl na NHL. Těšíme se na jeho další rozvoj a na to, co pro Blackhawks odvede," dodal funkcionář.

Po sezoně v NHL, která pro Chicago skončila hladkou porážkou 0:4 na zápasy s Nashvillem, si šestadvacetiletý Kempný zahrál na mistrovství světa v Paříži. V týmu Blackhawks se nově potká s bývalým chomutovským útočníkem Davidem Kämpfem, který se začátkem května dohodl s americkým klubem na dvouletém nováčkovském kontraktu.