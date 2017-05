Kaše musí nabrat svaly: Byla to jedna z nejtěžších sezon v kariéře

Splnil si klukovský sen o NHL a v play off se nakonec prodral nejdál ze všech českých vyslanců.„Úžasná zkušenost,“ hodnotí Ondřej Kaše první sezonu v Anaheimu. Tým ukončil svoji pouť ve finále Západní konference, chtěl však ještě dál. Stejně tak by se jednavacetiletý rodák z Kadaně příště taky rád posunul a v nadupané ekipě Ducks se uhnízdil natrvalo.

V bitvě proti Nashvillu se mohl stát hrdinou. Před druhým utkáním série na Den matek si na hokejku napsal „maminka“ a svým prvním gólem v play off zavelel k obratu. Ondřej Kaše skóroval ještě v úterní šesté bitvě. Po ní však pro Anaheim sezona skončila. V době rozhovoru pro iSport se bývalý útočník Chomutova zrovna chystal k návratu do Česka.

Anaheim měl určitě vyšší ambice než finále konference. Na druhou stranu, coby nováček NHL jste vydržel v play off jako poslední z českých hráčů. Co ve vás převládá? Je to spíš zklamání, nebo i radost, kam až jste se nakonec dostal?

„Pro mě to byla hlavně úžasná zkušenost. První rok v NHL, semifinále Stanley Cupu. Škoda že to nevyšlo ještě dál. Tým jsme na to měli výbornej. Určitě jsme chtěli finále. Chtěli jsme Stanley Cup. Nevyšlo to. Takže snad příští rok.“

Co chybělo, abyste měl šanci s Anaheimem ještě pokračovat?

„Možná štěstíčko. V těchhle zápasech už chybí opravdu málo. Gólman jim chytal výborně. To byl jejich základní kámen. V posledním zápase zlikvidoval 41 střel a oni na nás vypálili osmnáctkrát. Přesto jsme prohráli. Oni taky výborně bruslili, byla to dobrá série. Velká škoda, že to nevyšlo.“

Anaheimu se naopak brankář John Gibson zranil. Mohl to být jeden z důvodů vyřazení?

„Těžko říct, teď už můžeme jen spekulovat. Na obou stranách byla hromada zraněných. Někteří hráči pokračují, i když mají problémy, jiní nenastoupí, protože prostě už hrát nemůžou. Play off je úplně něco jiného než základní část.“

Vy jste vlastně naskočil po zranění Patricka Eavese. Ale v sérii s Edmontonem jste po střetu s Lucicem na nějakou dobu rovněž vypadl. Co vám bylo?

„Nevím, jestli to už můžu prozradit. Ale měl jsem potíže se žebry. Ovšem jak říkám, v play off každý hraje s nějakými šrámy. Snad nikdo není úplně stoprocentně zdravý. V našem týmu to byli tak tři čtyři lidi. Je právě otázka, s jakým zraněním ještě jde hrát a s jakým už ne.“

V jednotlivých zápasech váš čas na ledě docela kolísal, jednou jste si zahrál patnáct minut, jindy pět. V šestém jste se dostal na led dokonce s Coreym Perrym a Ryanem Getzlafem. Jak jste nakonec spokojený?

„Hodně se to měnilo, buď jsem měl velký icetime, nebo naopak malý. Ale s tím toho stejně moc neudělám. Je těžké si na to zvyknout a přizpůsobit se, celkově tohle byla jedna z mých nejtěžších sezon. Psychicky to bylo hodně náročné. Ale na to si musím zvyknout. Jako každý.“

Taky jste si ukrojil svůj díl slávy. Po druhém duelu vás vyhlásili první hvězdou zápasu. Dal jste v něm svůj první gól v play off, ale stejně jako u premiérové trefy v NHL jste uvěřil, až když spoluhráč Nick Ritchie potvrdil, že platí. Bylo to tak?

(směje se) „To bylo naprosto stejný... Měl jsem trošku štěstí, ale je to tak. Já napřed nic neviděl, puk se mi ztratil z dohledu. Ale Ritchie řval, že to je gól, tak jsem se taky začal radovat. Žádná krása to nebyla, ale byl jsem hrozně šťastnej. Taky jsem tou trefou pomohl k našemu vítězství.“

VIDEO: Podívejte se na první gól Ondřeje Kaše v play off NHL

Jaké to bylo, když vás vyhlašovali hvězdou utkání? Plná hala, lidi řvou...

„Je to super. To si užívá každý hráč. A je jedno, jestli jste nováček nebo ne. Ale v play off to je hlavně o týmu. Tam nezáleží, kdo je první hvězda, kdo třetí, kdo dal pět gólů a podobně. Musí pracovat celý tým. A když dá někdo pět gólů a mužstvo prohraje, tak je to stejně k ničemu.“

V čem se play off ještě liší od běžné sezony?

„Hraje se každý druhý den, příprava je jiná, času moc nezbývá. Pořád jsme přelétávali na zápasy z jednoho města do druhého. Hodně regenerace, jinak ale nejde dělat téměř nic. Buď se spí, nebo jste na zimáku. Ani už se tolik netrénuje, jenom se to trošičku udržuje a spíš individuálně, kdo co potřebuje. Byla nastavená určitá pravidla a podle nich se pořád jelo.“

Prožívají to jinak i samotní hráči? Hlavně ti, co mužstvo řídí a třeba už Stanley Cup vyhráli?

„Hráči jako Getzlaf, Kesler mají hlavní slovo, snaží se nám mladším i poradit. Ale určitě je to rozdíl proti základní části. Je dlouhá, tady jde o všechno, zápasy následují rychle po sobě.“

Největším oporám Ducks je přes třicet let, je na nich znát, že cítí, jak se jim kariéra krátí, že mají třeba jednu z posledních příležitostí vyhrát?

„Určitě. Každý starší hráč ví, že ta šance už nikdy nemusí přijít. Máme spíš zkušený tým, myslím, že hráči si moc dobře uvědomovali, jak jsme byli blízko.“

Vy naopak představujete budoucnost. Nakolik s vámi počítají? S čím vás vyprovázeli?

„Měli jsme nějaké pohovory. Řekli mi, abych měl dobrý léto a připravil se na další sezonu. Dostal jsem pokyn trošku nabrat svalovou hmotu. Ať v létě makám, abych přijel silnější. Moc mladých v týmu není. Ale budu se snažit, abych se prosadil hned od začátku a posunul se v hierarchii zase o něco výš. Teď si dám pár dní volno, dva týdny si odpočinu. Objedu rodinu, všechny známé. Pak začnu trénovat a připravovat se na další ročník.“

Budete vedle toho sledovat, jak se play off vyvine dál?

„Kouknu se, to už budu doma. Ne, že bych každý druhý den v noci vstával, ale sledovat to budu.“

Když jste byl ještě ve hře, sledoval vás prý doma celý dům. Mladší brácha David se přiznal, že nejhorší byly přestávky, že o nich usínal.

„Hodně lidí bylo vzhůru v tuhle dobu. Spousta mi jich psala, že se koukají, kamarádi a tak. A ty přestávky byly fakt ubíjející, to vzkazoval snad každý, že usnul. Pro bráchu to bylo ještě náročnější, když přes den chodil trénovat. Jak s ním, tak s tátou jsme to po zápasech podrobně probírali.“

Ještě k extralize. Co jste říkal Chomutovu, kam to letos dotáhl?

„Těžká otázka... Pro město je to určitě úspěch. Na dálku jsem to prožíval s bráchou, byl v obraze, co se děje. Zůstávali jsme ve spojení, hodně se spolu bavili, co se tam děje. Taky mám v Chomutově pořád kamarády, se kterými jsem hrál. Davida Kämpfa a další kluky.“

David Kämpf míří do kempu Chicaga. Co když se spolu začnete v NHL střetávat?

„Super! Jsem z toho nadšenej. David je výborný hráč, maká na sobě a je to znát. Ohromně se zvedl. Doufám, že udělá hlavní tým. Bude to mít těžký, ale proč by to neměl dokázat? Šanci má určitě.“

V Chomutově se mezitím kádr hodně obměnil, začali spoléhat na starší hráče...

„Ten tým, se kterým jsme postoupili do extraligy, se obměnil snad úplně celý. Jestli tam zůstal jenom Kämpfík, brácha a to je snad všechno. Nastavili si tam, co chtějí hrát, s jakými hráči. Byli úspěšní, asi se to moc měnit nebude.Ale už do toho tolik nevidím.“

Dění u Pirátů tedy už tolik neprožíváte? I kvůli tomu, že tam moc hráčů neznáte?

„Rád se na Chomutov kouknu, přece jen jsem tam nějakou dobu hrál. Ale když jsem viděl, jak se brácha trápí, bylo těžké to sledovat... Teď to zkusí v kempu Philadelphie, bude to jeho třetí, myslím. Měl taky hodně těžkou sezonu. Poslední dvě byly náročné, do toho přišla zranění. Rodiče se snažili ho držet v trošku pozitivní náladě. Doufám, že příští sezonu bude mít super. Brácha se za mnou byl koncem sezony podívat, tři týdny si udělal dovolenou a já byl rád, že nejsem v Kalifornii sám. Taky proto jsem se už hrozně těšil domů.“

V Anaheimu máte tři měsíce byt. Tak to už se můžete počítat mezi zavedené hráče. Začátečníci bydlí v hotelu...

„To jo, ale na konci sezony jsem zase trošku pendloval. Tři nebo čtyři zápasy jsem byl dole, na play off na první zápas s Calgary si mě vytáhli a potom jsem se nevešel do sestavy. Tým byl v Anaheimu fakt nabitej. Musel jsem čekat na šanci. Ale doufám, že se to změní. Čekají se trejdy, do toho vstoupí Las Vegas. Ti si taky můžou vybrat nějaké hráče. Uvidíme. Doufám, že příští sezonu už zůstanu a nebudu pendlovat nahoru a dolů. A třeba to vyjde i líp v play off.“