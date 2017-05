Zábranský vzpomíná na NHL: Jak mě poslali naschvál na Gretzkyho

O PŮSOBENÍ V ST. LOUIS

„Byla to pro mě super škola. Měl jsem i jiné slavné spoluhráče. Tehdy byl Chris Pronger ve 22 letech kapitán, naprosto všichni to respektovali. Dokonce i Brett Hull, Shayne Corson, Marc Bergevin. Úžasné osobnosti, prostě super zážitek.“

O WAYNU GRETZKYM

„Nikdy nezapomenu, jak jsme hráli proti Rangers v Madison Square Garden a Keenan mě naschvál poslal na první střídání, takže jsem stál na jedné straně, na druhé Gretzky. Co jsem cítil? To se ani nedá popsat. Vím, že na tom byli domluvení s vedením. Sáhli k tomu schválně, protože jim muselo být jasné, co to s mladým vyjukaným klukem udělá. Stáli jsme skoro vedle sebe, protože nešel na buly. Já jsem přemýšlel, co budu dělat, jak ho vlastně mám bránit, aby se mu něco nestalo, abych nebyl za pitomce. Zároveň jsem ale nechtěl, abychom dostali gól. Nějak jsem to zvládnul, ale pamatuju si každou vteřinu toho střídání. Nikdy na to nezapomenu. Mně to tehdy nedošlo, ale on (Keenan) mi dal naprosto mazácky jako mladýmu klukovi zážitek na celý život.“

O TVRĎÁKOVI MIKU KEENANOVI

„Zkoušel, co hráči vydrží. Evropany neměl rád, protože o nás říkal, že jsme lazy boys, floutci. Mně tenkrát skvěle vyšel kemp, takže si mě zavolal. Já neuměl anglicky, s překladem mi pomohl Rob Petrovický. Keenan mi z fleku do očí řekl: Byl jsi tady nejlepší bek, ale máš dvoucestnou smlouvu, takže jdeš na farmu. Já jsem mu jenom odvětil: O. K., já chci hrát. V tu chvíli se rozzářil jako sluníčko, podal mi ruku a pověděl: Uvidíme se později. No, a za čtrnáct dní mě povolal zpátky.“

O TOM, JAK JE NHL NEKOMPROMISNÍ BYZNYS

„Nezapomenu, jak jsem viděl tvrďáka chlapa brečet. Shayne Corson zrovna oslavoval koupi domu v St. Louis, pořídil ho za sedm milionů dolarů, protože krátce předtím podepsal víceletý kontrakt. No, a za týden ho vyměnili do Montrealu. Bez skrupulí. Nazdar, běž… Pro všechny to bylo hrozně tvrdý a emotivní. Ale druhý den se jelo dál. Prostě NHL. Pro mě to byla velikánská zkušenost. Přes to všechno na Keenana nedám dopustit. Když skončil, nastoupil Joel Quenneville, další úžasný kouč, vůbec se nedivím, že se potom stal tak úspěšným. Byl férový, tvrdý, jasně věděl, co chce. A taky zbytečně nemluvil.“

O BITVĚ S LEMIEUXEM A JÁGREM

„Tenkrát jsme hráli proti Pittsburghu, když za něj váleli Mario Lemieux, Jarda Jágr a Ron Francis. S MacInnisem jsme byli první obrana, takže jsme vždycky vlezli na led při jejich přesilovce a do dvaceti vteřin jsme šli dolů, protože dali gól. Nakonec jsme prohráli 0:4 a čtyřikrát nám dali gól v početní výhodě. Tehdy jsem poprvé pochopil, jaký mají k sobě hvězdy NHL respekt. Protože po čtvrtém gólu mě vzal MacInnis kolem ramen a říkal: Hele, mladej, nic si z toho nedělej. Oni se stejně nedají bránit… Tehdy to opravdu byl útok z říše snů. V NHL jsem tedy prožil i spoustu lidskosti.“