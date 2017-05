Oblíbený zápas legendy Brodeura: Hašek měl 70 zákroků a vyhrál

Brodeurovi se na tenhle moment dobře vzpomíná hlavně proto, že celou sérii nakonec Devils vyhráli 4:3 na zápasy. „Takový zápas totiž dokazuje to, že když vstoupíte na led, nikdy nevíte, co se všechno může stát, takže stále musíte být připraveni na cokoliv," řekl slavný kanadský gólman pro NHL.com.

Chlapíkovi, který v historii NHL nasbíral nejvíce výher, bylo tehdy 21 let a kráčel si za Calder trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Proti němu stál o sedm let starší evropský vykuk, který zrovna oslňoval celý brankářský svět a z obyčejného Buffala dělal nebezpečně silného soupeře.

Sedmadvacátého dubna to byla skutečně památná bitva, kterou rozhodl ve 126. minutě Dave Hannan. Jediný gólový autor zápasu uspěl z padesáté střely Sabres v utkání. „Mám za sebou množství vítězných bitev a skvělých soubojů, ale tuhle si pamatuju víc. Určitě také proto, že to bylo moje první play off," řekl Brodeur, který nakonec s Devils ztroskotal na pozdějších vítězích New York Rangers.

VIDEO: Takhle se přetahovali Hašek s Brodeurem

A dalším důvodem je samozřejmě Hašek. V té době byl vycházející hvězdou, v budoucnu se ale střetávali často a často soupeřili o pozici nejlepšího brankáře soutěže. Český brankář se nakonec radoval šestkrát, Brodeur čtyřikrát. Jenže Hašek vyčníval také tím, že narozdíl od Kanaďana chytal v poměrně slabším týmu, a proto také dvakrát získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího muže ligy.

„Stále vás držel ve střehu a věděli jste, že vyhrát zápas proti němu nebude snadné, protože on nikdy nic nevzdal," vzpomíná na bitvy proti olympijskému vítězi z Nagana.

A přesně tak to bylo i před třiadvaceti lety. Hašek poctivě hlídal šance Buffala, ale mladičký Brodeur se nedal a zdatně českému akrobatovi sekundoval. Povzbuzoval ho také spoluhráč Bernie Nicholls. „Před každým ze tří prodloužení mi říkal, že pokud to udržím, určitě dáme gól," vykládal Brodeur.

„Ale před tím čtvrtým mi už jen pověděl: Chlapče, jsi v tom sám. Udělal jsi, co jsi mohl, tohle už není na tobě. No a pak jsme prohráli."