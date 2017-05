Legendy o nečisté hře. O tyhle hráče by se dřív někdo postaral, říká Coffey

Nečistá hra, cílené srážky s gólmany a dotěrné obtěžování hvězd. To jsou zákroky, které se v současné NHL množí a nezdá se, že by měly být v nejbližší době nějakým způsobem eliminovány. V hokeji už se totiž nedokáží podobné problémy řešit na ledě, jako dříve, a mnoha borcům ze starší generace se to nelíbí. „Sérii s Edmontonem vyhrál pro Anaheim Ryan Kesler," řekl legendární Paul Coffey a označil způsob dotěrné hry na Connora McDavida za klíčový.

Dříve to tak bývalo. Na ledě bylo množství nepsaných pravidel, která hráči uměli dodržovat. Kdo se nepřizpůsobil, ten dostal varovný signál od soupeře. A mnohdy hodně bolel. Teď je to jiné. Dříve netradiční srážky s gólmanem jsou na denním pořádku, stejně jako obtěžování těch největších es opačného týmu. Proč? Proč ne. Každý, kdo by vám chtěl v této činnosti bránit, bude tvrdě potrestán. A tak hráči jako právě Ryan Kesler mohou výrazně ovlivnit vývoj utkání nejen tím, že dají gól.

„Nemějte mi to za zlé, Keslera mám rád, ale to, co dělal McDavidovi v celé sérii, by dříve bylo nemyslitelné. Už v prvním zápase série by se o něj někdo postaral. Tohle si dříve na Joe Nieuwendyka, Ala MacInnise nebo Wayna Gretzkyho prostě nikdo nedovolil," kroutil hlavou Coffey, který nebyl na ledě žádným ranařem.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu upozorňoval na to, že Kesler byl v sérii druhého kola mezi Anaheimem a Edmontonem na kapitánovi Oilers doslova přisátý. Tady ho sekl, tam přidržel, k tomu přidal nějaké to sprosté slovo, a když se v blízkosti objevil Zack Kassian, nebo jiný podobný bijec, který si žádal odvetu, stáhl se zpátky. Protože mohl. Kdo by po něm vyjel, okamžitě by byl potrestán. Kesler se za své chování nikomu ze strany Oilers zpovídat nemusel a McDavida omezil na 5 bodů v sedmi zápasech. A to je na něj zkrátka málo.

„V lize je teď mnoho takových hokejistů, díky kterým hokej rozhodně není lepší. Jezdí před brankářem a pak jakože upadnou a snaží se ho zranit... Takhle to dřív mezi nám hráči nefungovalo," řekl Marty McSorley, bývalý hlídač Gretzkyho a dodal, že by vlastně ani nevěděl, jak se v současné době na ledě chovat.

Špičkoví hokejisté se častěji v současné době stávají terčem nepříjemných útoků a nemusí za to výrazněji pykat. Disciplinární tresty málokdy vyděsí, to srážka s rozzuřeným hromotlukem dříve bývala výstrahou. Nikdo nemá zájem dobrovolně dostat nakládačku jen kvůli nepromyšlenému kroku.

„Vídám teď hráče, kteří si smí dovolit cokoliv třeba na Crosbyho a vůbec za to nemusí pykat," kroutil hlavou v rozhovoru pro Calgary Herald člen slavné dynastie New York Islanders z 80. let Clark Gillies.

„Když si dřív někdo něco dovolil na Bryana Trottiera, během 5 minut se setkal se mnou. Teď když přijde na rvačku, hráč dostane za vyvolání 2 minuty navíc, a to prostě v play off nejde. A já si myslím, že když hrajete nečistě na hvězdu soupeře, měl byste za to pykat. Taková nečistá hra je totiž k vidění víc a víc," myslí si Gillies.