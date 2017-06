Šok ve Washingtonu. Trejd Ovečkina je možný, přiznal GM. Kam by mohl jít?

Je to evergreen posledních sezon. Washington, suverén nebo jeden z nejlepších týmů po základní části, se z play off pakuje překvapivě brzy. Letos Capitals ukončil ve druhém kole Stanley Cupu výhrou 4:3 v sérii Pittsburgh, úřadující šampion a současný finalista (Nad Nashvillem vede v sérii díky noční výhře už 2:0). Co už evergreenem není, že vedení klubu z hlavního město USA diskutuje o své megastar Alexandru Ovečkinovi. Trejd údajně není úplně aktuální, ale prý se ani nedá vyloučit...

Tak si to zanalyzujme. Pro Ovečkina, jedničku draftu 2004, byl hned první ročník 2005/06 za Capitals výjimečný. V 82 zápasech udělal 106 bodů (52+54), po zásluze byl vyhlášen nováčkem roku NHL a získal Calder Trophy. A další roky byly, alespoň co se produkce bodů týče, neméně úspěšné.

Rodák z Mosky ve Washingtonu (zatím) odehrál 12 sezon a 921 zápasů, ve kterých nasbíral 1035 kanadských bodů (558+477). Z aktivních hráčů NHL jsou v gólové produkci lepší jen Jaromír Jágr (765 branek) a Jarome Iginla (625 přesných zásahů). Jenže úspěšného hokejistu nedělají vstřelené fíky, ale klubové úspěchy. A těch se 31letému levému křídelníkovi žalostně nedostává, stropem Capitals je v éře Ovečkina druhé kola Stanley Cupu.

Washington se od roku 2005 probojoval do bojů o svatý grál hokejistů z dvanácti sezon devětkrát, třikrát vyletěl v prvním kole a šestkrát o rundu později, na trojnásobný nejlepší tým základní části velmi neslavná bilance. A klubovým bossům dochází trpělivost, odskákat jejich nelibost by mohl i Ovečkin, který v organizaci osm let plní roli kapitána.

"Možná, že v nějakém okamžiku si dokážu představit situaci, že bychom se k tomuto kroku odhodlali. Ale nevím, zda je to právě teď," sdělil v noci z úterý na středu zámořským novinářům generální manažer Capitals Brian MacLellan. Ano, jeho výrok obestírá hodně mlhy, ale je to poprvé, co vysoký činitel klubu připustil, že by mohl být super hvězdný ruský forvard vytrejdován.

MacLellan, bývalý útočník, který v NHL odehrál 606 utkání, svůj výrok ve smršti následujících dotazů mírnil. "Ovečkin je obrovskou součástí naší organizace, naší značky a naší historie. Za koho bychom ho vyměnili? Z perspektivy našeho týmu to nedává úplně smysl. Jen jsem řekl, že ta situace by za určitých okolností mohla nastat."

Brian MacLellan's full answer when asked about people talking about the #Caps trading Alex Ovechkin: pic.twitter.com/bkrMKe2ycL — Stephen Whyno (@SWhyno) May 30, 2017

Ovečkin má v klubu podepsaný kontrakt do roku 2021, s 10 miliony je pětinásobný držitel Maurice Richard Trophy (2008, 2009, 2013, 2014, 2015) a trojnásobný majitel Hart Memorial Trophy (2008, 2009, 2013) nejlépe placeným členem na soupisce.

"Pokud by se Capitals rozhodli Ovečkina vyměnit, určitě by našli spoustu zájemců o jeho služby. Je to hvězda, která prodává lístky, dokáže vyprodávat stadiony. A i když letošní sezonu neměl z osobního hlediska tak dobrou (33+36 v 82 zápasech), pravidelně dokáže střílet přes 30 gólů za sezonu, což z něj děla nesmírně atraktivního hráče, který navíc takřka není zraněný," citoval server bleacherreport.com hokejového odborníka Elliotte Friedmana.

Jasně, ruskému "carovi" to tam tolik napadalo, s 313 střelami na branku byl ale letos na druhém místě v NHL jen sedm pokusů za Brentem Burnsem ze San Jose.

Mezi horké kandidáty o služby ruského zabijáka podle CBS Sports určitě patřily Montreal, Dallas a nováček příští sezony Vegas Golden Knights.

"Hrál jsem špatně, jako tým jsme hráli špatně. Opět jsme neudělali v play off výsledek, což mě hrozně mrzí a štve. Porážka v sedmém zápase bolela, ostatně každá prohra je zničující. Měli jsme perfektní kolektiv v kabině, fanoušci byli neuvěřitelní, a my je zklamali. Vyhráváte jako tým, prohráváte jako tým, tak to je," říkal novinářům bezprostředně po vyřazení od Penguins Ovečkin, který se od třetího duelu potýkal s problémy se stehenním svalem.

Co tedy bude dál? "Nevím, každý rok jsou ta vyřazení těžší a těžší, nějaká rozhodnutí se nedají dělat teď v emocích, kdy jste naštvaní a frustrovaní. Chce to se uklidnit, zhluboka nadechnout a pak dojít k nějakým závěrům. Ve Washingtonu mám platnou smlouvu, počítám s tím, že si odpočinu a nastoupím do tréninkového kempu, abych byl ještě lepší," uzavřel kapitán Capitals.