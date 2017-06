NHL se chystá na volné hráče. Jágr by měl zůstat, ve hře je i Hanzal

Volní Češi v NHL • FOTO: koláž iSport.cz Zdálo se, že začnou pukat trezory. Jenže spousta hvězd v čele s Jamiem Bennem nebo Brentem Burnsem podepsala nové smlouvy ještě předtím, než se hokejisté stali nechráněnými volnými agenty. Přesto zůstává ve hře celá řada českých hráčů. Kam zamíří? Trh se otevírá přesně za měsíc, do té doby s tím může zamávat rozšiřovací draft (18. - 20. června), v němž si vybere hráče tým z Vegas. Tady je výčet nejžhavějšího českého „zboží“.

Martin Hanzal (30 let) Martin Hanzal v dresu Minnesoty • Foto Profimedia.cz Klub: Arizona/Minnesota

Post: útočník

Plat 2016/17: 3,5 milionu dolarů (84 milionů korun)

Předpoklad: 5 milionů dolarů

Nejlepší možnosti podle Sportu: San Jose, Montreal, Vegas Velký, zodpovědný, všestranný, ale taky náchylný ke zraněním. Může hrát druhého, třetího centra, chodit na přesilovky a bránit nejlepší útoky soupeře. Před poslední uzávěrkou přestupů poprvé za deset sezon v NHL změnil klub a zamířil do Minnesoty. Nic moc, v play off dal jeden gól. Zajímavější pivot se však v současné nabídce nenajde. U Wild asi nezůstane, klub potřebuje zaplatit mladší opory Niederreitera a Granlunda. Mezi zájemce patří Montreal, zapadl by i do Vegas.

Aleš Hemský (33 let) Aleš Hemský ještě rehabilituje, ale už se těší na sezonu. • Foto Profimedia Klub: Dallas

Post: útočník

Plat 2016/17: 4 miliony dolarů (96 milionů korun)

Předpoklad: 2 miliony dolarů

Nejlepší možnost podle Sportu: Dallas Má za sebou smolnou sezonu, po operaci kyčle měl chybět Dallasu půl roku, vrátil se o měsíc dřív. S klubem z Texasu uzavřel v roce 2014 tříletý kontrakt na 12 milionů dolarů. Podle vlastních slov by ve Stars rád zůstal a věří, že podepíše. Bude však nejspíš muset slevit, tým ovšem produktivní křídlo potřebuje. Výrazně si může naopak polepšit centr Radek Faksa, který je omezeným volným agentem a s nímž jim to v útoku dřív klapalo. Naopak už se nepočítá s Jiřím Hudlerem.

Roman Polák (31 let) Roman Polák • Foto Profimedia.cz Klub: Toronto

Post: obránce

Plat 2016/17: 2,25 milionu (54 milionů korun)

Předpoklad: 3 miliony dolarů

Nejlepší možnosti podle Sportu: Toronto, San Jose Po ošklivém zranění v sérii s Washingtonem sledoval zbytek play off z press boxu. V omlazeném celku Toronta si našel svoje místo. Smlouvu nemá ani další bek Hunwick, bude záležet, jestli Leafs v rozšiřovacím draftu nepřijdou o dalšího obránce a koho si můžou dovolit. Třeba bude lepší podepsat opět na rok českého bijce, než dlouhodobě hvězdu typu Kevina Shattenkirka. To by mohl být hodně drahý špás a nepříjemná zátěž, až se časem o svoje budou hlásit Matthews, Nylander či Marner.

Radim Vrbata (36 let) Radim Vrbata (Arizona Coyotes) • Foto Profimedia.cz Klub: Arizona

Post: útočník

Plat 2016/17: 1 milion dolarů (24 milionů korun)

Předpoklad: 2-3 miliony dolarů

Nejlepší možnosti podle Sportu: Arizona, Ottawa Jako pokročilý třicátník je stále produktivní, prožil další 20gólovou kampaň, z neomezených volných agentů nasbírali víc bodů jen Oshie a Shattenkirk. Před rokem už to vypadalo na návrat do Mladé Boleslavi, ale ukázal, že do NHL patří. Po platových ústupcích se může dokonce finančně vrátit zhruba tam, kde byl předtím. Před play off kolem něj brousily Boston, Ottawa a Florida. Nakonec zůstal v Arizoně a chce setrvat i dál. Tam mu bylo vždycky nejlíp.

Jaromír Jágr (45 let) Jaromír Jágr • Foto profimedia.cz Klub: Florida

Post: útočník

Plat 2016/17: 4 miliony dolarů (96 milionů korun)

Předpoklad: 4 miliony dolarů

Nejlepší možnost podle Sportu: Florida Tvrdí, že hrát bude do padesáti let. Dokáže to? Není rychlý jako kdysi, ale pořád hodně vydrží a dokazuje, že může být efektivní a střílet góly. Na Floridě opět převzal vládu Dale Tallon a on sám pookřál vedle skautíků jako Huberdeau a Barkov. Do naplnění stropu zbývá Panthers hodně peněz, stačilo by to i pro Ilju Kovalčuka, o němž se mluví. Jágr však podepíše nejspíš až po rozšiřovacím draftu, aby ho klub nemusel zařadit na listinu nedotknutelných. Může tak skončit i ve Vegas.

Další Češi Jiří Hudler zažil s Dallasem hodně nepříjemné chvíle, když jejich letadlo muselo nouzově přistát • Foto profimedia.cz Jiří HUDLER (33)

Dallas, útočník

Plat 2016/17: 2 miliony dolarů

Kdeže jsou předloňské trofeje... Záhadná nemoc ho připravila o kus sezony, v Dallasu se s ním už nepočítá. Milan MICHÁLEK (32)

Toronto, útočník

Plat 2016/17: 4 miliony dolarů

Končil na farmě. Někdo musí uvěřit, že ještě dokáže nastřílet aspoň 20 gólů a za podstatně míň peněz. Zbyněk MICHÁLEK (34)

Arizona, obránce

Plat 2016/17: 3,2 milionu dolarů

NHL není pro staré. Dlouhodobě jeden z nejspolehlivějších beků po přesunu na farmu Arizony mluvil o konci kariéry. Jakub KINDL (30)

Florida, obránce

Plat 2016/17: 3 miliony dolarů

Kam s ním? Panthers ho napřed zařadili na listinu volných hráčů, opakovaně byl na farmě. Ondřej PAVELEC (29)

Winnipeg, brankář

Plat 2016/17: 4,75 milionu dolarů

Jeho dny v NHL jsou asi sečteny. Hellebuyck je ve Winnipegu prvním čekatelem na smlouvu.