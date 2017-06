Pastrňák čeká na životní kontrakt: Chci hrát v Bostonu celou kariéru!

Boston letos vyletěl ze Stanley Cupu hned v prvním kole (2:4 s Ottawou), z osobního pohledu ale český útočník David Pastrňák prožil snovou sezonu. Rodáka z Havířova strčil do kapsy v klubové produktivitě s 85 body jen Brad Marchand, klubová ikona, vítěz Stanley Cupu, mistrovství světa i Světového poháru. To ujde, viďte? Pastrňákovi navíc doběhl tříletý nováčkovský kontrakt a nyní čeká, s čím vedení Bruins přijde. Jedno je jisté, v nové smlouvě půjde o miliony. Dolarů.

Pastrňák v základní části stihl 75 zápasů, ve kterých uzurpoval 70 bodů (34+36), v play off za šest střetnutí přidal bodíky čtyři (2+2). A právě tyto čísla by jej měly katapultovat k podstatně vyšším cifrám, novému milionovému kontraktu. V každé z posledních tří sezon si 21letý forvard vydělal 925 000 dolarů, teď to bude o něčem jiném.

„Všechno má svůj čas. Já jsem si svou práci udělal, teď je to na manažerech a vedení, aby se domluvili. Doufejme, že se shodneme na něčem, z čeho budou obě strany spokojené, a já se s radostí vrátím do Bostonu,“ řekl v rozhovoru pro iSport Pastrňák.

Novou smlouvu a tím pádem i jistotu o budoucnosti by samozřejmě chtěl mít co nejdříve.„Samozřejmě chci mít brzy jasno, takové věci ale nechcete nikdy uspěchat, přeci jenom je to smlouva na dlouhé období. A taková dohoda se neupeče ze dne na den, domlouvá se to. Uvidíme, jak to dopadne,“ rozvinul svou myšlenku.

V současné NHL jsou dlouhodobé kontrakty raritní, organizace se uchylují k překlenovacím smlouvám na kratší časové úseky. Pokud to hráči nejde, pohoda, nic se neděje, klub ho zase snadno pošle o město či stát dál. Co na to 25. hráč draftu roku 2014?

„Vždycky se radši zajistíte na delší dobu, ale pro mě to velkou roli nehraje. Já chci zkrátka podepsat smlouvu, která bude mít logiku. V Bostonu jsem spokojený, chci tam hrát co nejdéle, nejradši celou kariéru. Aby to takhle šlo, čeká mě spousta práce, musím mít dobré léto a dobře se připravit na sezonu,“ je si vědom pravý křídelník, který se představil i na nedávno skončeném MS v Paříži a Kolíně, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále s Ruskem, a byl nejproduktivnějším hráčem české sestavy.

Pastrňák je každopádně nyní chráněným volným hráčem. Generální manažer Bostonu Don Sweeney v rozhovoru pro klubovou TV ale naznačil, jak se bude dál postupovat v jednání s českým střelcem. "Věci jdou správným směrem. Očekáváme, že z něj na delší dobu bude hráč Bruins," sdělil.

Tak uvidíme, jasno by mohlo být brzy. Bruins svůj klenot nikam nepustí, to je jasné.