Z oblak na dno a zase vzhůru. Vymazal jsem paměť, přiznal hrdina Nashvillu

Nebýt jeho, Nashville by první finále Stanley cupu v klubové historii nikdy nehrál. Nebýt jeho, Predators by v boji o titul neztráceli. Možná. Start finálové série zastihl finského gólmana Nashvillu Pekku Rinneho, hrdinu předchozího průběhu play off, v totálních nedbalkách. Dvě prohry, děsivá čísla, jedno střídání. Takhle se o svatý grál nebojuje, kor pokud jste klíčovým mužem vaší organizace. Duel volume 3 naštěstí ukázal lepší tvář rodáka z Kempele.