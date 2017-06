Subban si rýpl do Crosbyho. Že mi smrdí z pusy? Používám ústní vodu

Série je hodně vypjatá, o extra motivaci mají postaráno oba týmy. Pittsburgh se může stát od roku 1998 prvním týmem, který obhájí nejslavnější hokejovou trofej. A Nashville? Na zisk stříbrného poháru zatím ve své historii čeká. A i když v sérii má navrch tým Penguins (2:1 na zápasy), ve třetím utkání zabrali právě Predators.

Ti měli po dvou úvodních nezdarech jasný úkol, zastavit hvězdné duo soupeře Crosby – Malkin. A to se povedlo do puntíku. Nashville tyhle zabijáky vygumoval a nenechal je ani jednou za utkání vystřelit, což se dvojici za 143 společně odehraných zápasů v play-off stalo vůbec poprvé.

VIDEO: Crosby vyčetl Subbanovi pach z úst

“@TweetsByHarris: P.K. Subban tells Jake Guentzel and Sidney Crosby to get off the ice. #Preds pic.twitter.com/xAMhoKDHRN” Awesome.