Nářez pro talenty! V testech na draft NHL si Nečas zkusil řev ostrého kouče

Scouting Combine je pro vybranou hokejovou mládež takovou malou ukázkou dospělosti. Ne vždy je totiž všechno jenom o fyzické síle, nebo šikovných rukou. Během této akce si týmy hráče proklepnou ze všech možných stran a klíčový je také hokejistův projev a chování. Co se týče svalové hmoty a fyzičky, čím lépe přijde hráč připravený, tím lépe pro něj. Profíci z něj totiž vyždímou všechno.

Například Marwin, lokální přeborník v brazilském jiu-jitsu, pořádně pumpoval každého chlapce během testů na rotopedu. Jeho specifický způsob motivace, při kterém z několika centimetrů s vystouplými žílami na čele a potetovaných pažích, s pohledem hladového vlčáka a viditelnou chutí zakousnout se do řídítek, dořval zrovna testovaného borce, se stal hitem. A zkusil si ho i český talent Martin Nečas, který mimochodem hodně zaujal například vedení Detroitu.

Martin Necas and Eemeli Rasanen go thru their paces at NHL Combine. Recap on Leafs TV today at 7 p.m. #tmltalk pic.twitter.com/yCOP7e5fnV — Paul Hendrick (@HennyTweets) June 3, 2017

„Dělám to, co si myslím, že by motivovalo k lepšímu výkonu mě," osvětlil své praktiky pro NHL.com. „Myslím, že plno kluků tady není zvyklých na to, jet až na úplnou hranu, takže se je snažím trochu povzbudit, pozvednout morálku a předat jim něco mojí energie," řekl Marwin.

To se mu určitě podařilo. Celý proces je většinou celkem poklidnou událostí, Scouting combine ani není otevřená veřejnosti. Během jeho motivačních praktik ale pulzovala celá hala. „JEĎ. UTRHNI TY PEDÁLY. ZABIJ TO KOLO." Asi se nenašel nikdo, kdo by s přístupem Marwina nesouhlasil, naopak to vypadalo, že panuje spokojenost.

What We Learned This Morning: Even if you're a top prospect like Nico Hischier, being yelled at by #bikeguy helps you perform at #NHLcombine pic.twitter.com/EbYyUagNUs — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 3, 2017

Z Marwina se navíc rychle stal hrdina virálních videí a NHL toho na Twitteru dokázala bleskově využít. Když například slečna jménem Emily k jednomu z příspěvků, kde Marwin dusí dalšího z borců připsala, jestli by ji tenhle blonďatý silák nemohl motivovat, bylo další video hned na světě.

„Tak pojď Emily, je čas na závěrečnou zkoušku, tak otevři ty knihy, připrav si zvýrazňovač, makej, biologie, chemie, dějepis..."