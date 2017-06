Hyka a Vegas: Křičel jsem radostí. Přesun se upekl šokujícím způsobem

Obrovskou radost udělal hokejovému reprezentantovi Tomáši Hykovi nečekaný přestup do týmu Vegas Golden Knights, který od příští sezony vstoupí jako nový klub do NHL. Čtyřiadvacetiletý forvard připustil, že se kontraktu zdráhal uvěřit, a zároveň si dobře uvědomuje, jak moc práce je před ním, aby účinkování v nejlepší hokejové soutěži světa nebylo pouze epizodního charakteru.

Když klub z města hazardu před pár dny potvrdil angažování šikovného útočníka, kterého zdobí výborné bruslení, užíval si zrovna odpočinku po sezoně, kterou uzavřel účastí na mistrovství světa v Německu a Francii.

"Přiznávám, že jsem byl strašně překvapený, když to vyšlo. Upeklo se to pro mě celkem šokujícím způsobem. Byl jsem na dovolené a agent mi zavolal, že pro mě má ze dne na den smlouvu. Koukal jsem jako blázen, ale jsem samozřejmě strašně rád. Trochu z toho buší srdce, ale snažím se zůstat při zemi. Čeká mě hromada práce," uvedl Hyka v rozhovoru pro web extraligové Mladé Boleslavi, kde odehrál poslední tři sezony.

Velké radosti nechal volný průchod. "Nejdřív jsem nemohl uvěřit vlastním uším, málem na mě šly mrákoty. Ale pak jsem si trochu zakřičel radostí, to je fakt," pousmál se Hyka. "Samozřejmě mě čeká ještě hrozně moc práce, nikde zatím není dané, že NHL doopravdy hrát budu, ale tohle je první krok na cestě k tomu. A já udělám maximum, aby to vyšlo," zdůraznil Hyka.

V Golden Knights je jedním z teprve tří hráčů týmu. Před Hykou klub angažoval Rusa Vadima Šipačova z Petrohradu a dalšího útočníka, Kanaďana Reida Dukea, který dosud hrál juniorskou ligu WHL. Většinu kádru získá až při rozšiřovacím draftu, který přijde na řadu 21. června.

"Kádr je zatím jedna velká neznámá. Ale pravda je, že o to větší mám pocit, že by to mohlo vyjít. O to větší mám snad šanci se prosadit. Kamkoliv jinam bych přišel, by už karty byly hodně rozdané. Přijdou tam samozřejmě kluci s většími zkušenostmi, ale dá se říct, že budeme psát na čistý list papíru," přemítal Hyka.

Je si jistý, že po individuálně povedené extraligové sezoně mu do další kariéry hodně pomohla premiéra na světovém šampionátu. "Dalo mi to strašně moc. Potkal jsem se s hráči světové úrovně, viděl jsem, jak se pracuje jinde. Dodalo mi to hodně sebevědomí a věřím, že si z toho do budoucna celkem dost vezmu," pochvaloval si Hyka.

Zatím příliš neví, jaký přesně program ho v novém působišti čeká. "Je to dané i tím, že je teprve před rozšiřovacím draftem. Oni sami tudíž zatím nevědí, jak to přesně půjde. Budu čekat, co mi dá vědět agent," řekl Hyka, jehož v roce 2012 jako 171. v pořadí draftovalo Los Angeles a startu v NHL byl jednou už relativně blízko. "Tehdy hodně bolelo, že to nevyšlo. Zahrál jsem si přípravné zápasy za Philadelphii, ale nakonec z toho nic nebylo. Vracel jsem se zklamaný," nezastíral Hyka.