Jágr začal jednat s Floridou, čeká se na rozšiřovací draft Vegas

Podle serveru je nepravděpodobné, že by Jágr s Panthers podepsal smlouvu před rozšiřovacím draftem, v kterém si bude mezi 17. a 21. červnem vybírat kádr nováček NHL Vegas Golden Knights. To je také jediný další klub vedle Floridy, jenž může s Jágrem uzavřít před otevřením trhu s volnými hráči kontrakt.

Jágr od svého návratu do NHL v roce 2011 po tříletém působení v ruském Omsku podepisoval vždy roční kontrakt. V uplynulé sezoně si vydělal s bonusy 5,5 milionu dolarů. Staronový generální manažer Panthers Dale Tallon naznačil už na konci dubna, že s Jágrem plánuje jednání.

"Jde o to, co pro něj bude nejlepší. Jaromír je velmi poctivý, upřímný a inteligentní kluk. První otázka zní, jestli chce hrát a pokračovat. Druhá otázka je, zda budeme schopni se dohodnout na smlouvě, která bude dávat smysl oběma stranám," řekl Tallon tehdy pro Sportsnet. Jágr v uplynulé sezoně nastoupil za Floridu ve všech 82 duelech a nasbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí.

Celkem má na kontě v NHL bývalý hráč Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu a New Jersey 1711 zápasů a 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. V play off zaznamenal ve 208 duelech 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek. Pokud by Jágr pokračoval v NHL, mohl by se stát rekordmanem v počtu odehraných zápasů. K vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí sehrát 56 utkání.

Neočekává se, že by Florida s Jágrem podepsala smlouvu předtím, než si Vegas vybere hráče v rozšiřovacím draftu. Panthers by se totiž v případě podpisu museli rozhodovat, zda jej zařadit mezi hráče, které si budou chránit.

Vegas si bude vybírat po jednom hráči z každého z 30 klubů a ty si budou chránit sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře či osm hráčů do pole a jednoho gólmana. Z ostatních může Vegas získat i hráče, kteří budu chráněnými či nechráněnými volnými hráči od 1. července. Takže teoreticky i Jágra.