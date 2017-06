Hon už se blíží! Mezi TOP 10 volných hráčů NHL je i jeden Čech

V únoru změnil kanadský obránce poprvé v kariéře dres, tehdy ho Arizona poslala do Calgary. V poušti už se po životní sezoně maličko trápil a posbíral jen 9 bodů ve 45 zápasech. V novém angažmá ale ožil, v 19 bitvách přidal 6 bodů a ukázal, že v sobě stále má ofenzivní instinkt. Zájem by o něj mohl být třeba v Edmontonu.

Jedna z nejžádanějších tváří loňského trhu s volnými hráči má za sebou slušnou sezonu, nicméně ne úplně závratnou. Defenzivně svou činnost zvládal solidně, bodů ale přidal nejméně za mnoho posledních let. Bude to stačit na lukrativní kontrakt?

5. Martin Hanzal, útočník

Martin Hanzal • Foto Profimedia.cz

Klub: Minnesota Wild

Věk: 30

Poslední sezona: 71 zápasů, 39 bodů (20+19)

Plat: 3,5 milionu dolarů

Majitel týmu Craig Leipold před pár týdny prohlásil, že lituje, že jeho tým v únoru výměnu za Hanzala uskutečnil. Nebylo to proto, že by český hokejista zklamal, ale proto, že cena za něj byla tehdy vysoká. A tak to taky pořád je. Českobudějovický tank má v zámoří velmi dobré jméno, a bylo by ještě o kus lepší, kdyby nebyl často zraněný. I tak bude zájemců o jeho služby hodně.