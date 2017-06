Nečasův agent: Martin bude při draftu NHL hodně vysoko

Poslední týdny trávil Martin Nečas za mořem. Připravoval se na Draft Combine, fyzické testy a pohovory stovky nejlepších mladých hráčů světa s kluby NHL, bydlel u Radka Martínka, s Martinem Eratem vyrazil v Nashvillu na play off. „Je to jiný svět. Pro mě je to i velká inspirace do budoucna. Máte proč makat,“ řekl osmnáctiletý útočník pro iSport.cz.

Na přehlídce talentů v Buffalu byl o útočníka Komety docela slušný zájem. „Mluvit s ním chtělo 27 klubů, předpokladem je, že by měl jít při draftu na jedné z předních pozic,“ říká jeho agent Jiří Hamal. Skauti se většinou shodují, že by Nečas neměl chybět v první desítce. „Draft je sice draft, může se stát cokoliv, očekávání se vyplní při první trojce a pak to jsou často kolotoče. Ale tady jsem si prakticky jistý, že Martin vysoko bude. Týmy, se kterými jsem se bavil, o něj měly velký zájem. Manažeři a skauti se mě na rovinu ptali, jestli si myslím, zda Martin vydrží až do jejich výběru. Mají ho na předních pozicích,“ ví Hamal.

Pozvánku do Buffala dostali i další Češi Ostap Safin a Filip Chytil. Největší šrumec ale vládl kolem Nečase. Náročné pro něj byly hlavně pohovory s kluby, kterých absolvoval 27. „Znají vás jako hráče, sledují nás celou sezonu, vědí, co děláme na ledě. Ale zase o naší povaze toho moc neví, neznají náš charakter. Tohle povídání jim určitě něco naznačí, odkryje další aspekt, podle kterého se budou rozhodovat. Můžete být pro ně na hraně a pohovor třeba rozhodne, jestli po vás sáhnou, nebo ne,“ chápe jejich důležitost.

Znamená tohle všechno, že po draftu, který se koná 23. června v Chicagu, hned zvedne kotvy a vyrazí za moře? Záleží hlavně na týmu, který po něm sáhne. „Klíčové taky bude rozhodnutí Martina. V případě, že se první kolo naplní, vidím to vyloženě 50 na 50. Nejde říct, co by pro něj bylo lepší, všude máte něco. Má už nějakou pozici v Brně, což je výborná věc a může na sobě dál pracovat. Skočit ale do kolotoče NHL je jiná zkušenost, další poznatky. Hodně hráčů, u kterých se předpokládalo, že zůstanou nějakou dobu v Evropě, byla realita nakonec opačná, vletěli do toho rovnou v Americe a hráli dobře,“ dodává Hamal.

V zámoří hltal Martin Nečas lekce od Radka Martínka s Martinem Eratem, kteří dohromady odehráli přes 1 300 zápasů v NHL. „Spolupracujeme s americkým agentem Michaelem Deutschem, který se postaral o Martinovu průpravu před Draft Combine. Informací dostal hodně od kluků, věděl, co ho čeká. Můj pohled je, že Martina strašně posunula dopředu celá sezona v Kometě a taky to, že měl vedle sebe právě Martina Erata, zkušeného borce z NHL, v kontaktu spolu byli denně, tohle je neocenitelná zkušenost, nastupoval s hráčem, který hokeji dával a dává všechno. Lepšího učitele vedle sebe ani Martin nemohl mít,“ má jasno Hamal.

Nečas si vybrané společnosti váží: „Byla to zkušenost jako hrom. Když vidíte Martina s Radkem, kteří byli výborní hráči v NHL, ale nezměnilo je to a jsou to dál hlavně výborní lidé? Stojí za to o tomhle někdy přemýšlet, abyste si udrželi pokoru, moc si toho všeho cením.“

S Eratem se byl podívat i na finále Západní konference, kde Nashville porazil Anaheim a postoupil do finále Stanley Cupu. „Když vidíte tu atmosféru, euforii... No, skoro to bylo jako na Kometě,“ smál se osmnáctiletý centr.