Hašek o Pavelcovi: Jeho pozice není dobrá, v NHL to bude mít těžké

Jak byste zhodnotil Pavelcovu situaci?

„Co si budeme povídat, jedna organizace na něj zanevřela, v devětadvaceti taky není nejmladší a nevytvořil si takovou pozici, že po něm jen tak někdo sáhne. Není to pro něj ideální. A co jsem slyšel, tak je nepravděpodobné, že mu někdo nabídne jednocestný kontrakt.“

Musel by i hodně slevit, že?

„To taky. Ale opravdu tam už zájem asi nebude. Někde se může najít místo, záleží na agentovi. Když ho ale minulou sezonu zařadili na listinu nechráněných hráčů, nikdo si ho nevzal. Měl vysokou smlouvu, nedopadlo to ani tak, že by se s někým domluvili, že by platil část jeho smlouvy, což se taky dá udělat. Nemá taky až takové jméno. Není špatný brankář, ale ani vynikající.“

Nezavinil si to rovněž sám?

„Organizace se rozhodla pro jiné gólmany, ať už v tom hrála určitou roli výkonnost, nebo další věci. Na Ondru sázeli dlouho, bohužel se však dostali jen jednou do play off . Rozhodli se jít jiným směrem, jemu navíc vypršela smlouva.“

Jednu dobu se zdálo, jako by se uspokojil s tím, čeho dosáhl. Máte stejný pocit?

„Nerad bych mu sahal do svědomí. Nevím. Nicméně svoje mužstvo nedokázal dotáhnout dál. A brankář je jedním z hráčů, na které se hledí víc než na jiné. Chtějí udělat změnu. Po Ondrovi nikdo nesáhl, což o něčem svědčí.“

Co by měl dělat?

„Musí si ujasnit, zda chce pokračovat v NHL. V tom případě se pravděpodobně bude muset prát někde o místo a třeba i jít do kempu bez kontraktu. Anebo spoléhat na jistotu a podepsat smlouvu v Evropě. Záleží na něm. Ovšem jít do toho ve třiceti znovu a bez ničeho bojovat, na to musí člověk mít povahu. Jako jednička chytal sedm, osm let, navíc to je kluk z Evropy. Je tudíž otázka, jestli se o to chce v NHL ještě porvat, nebo už v tuhle chvíli má trošku jiné priority, což by mě na druhou stranu nepřekvapilo. Nějaká léta tam odchytal, jeho zájem může být už někde jinde. Není sranda jít se znovu prát o místo.“

Sám připustil, že by mohl i skončit. Nepřekvapuje vás taková odevzdanost?

„Záleží na něm. Když ve třiceti chytáte na farmě, pak si vás vytáhnou a zraníte se, určitě vám to nenahraje. Pakliže Ondra nechce jít hrát do Evropy, tak jinde už místo není. Ale myslím, že by ještě mohl zkusit hrát v Evropě na té nejvyšší úrovni. Smlouvu by určitě dostal.“

Třeba se mu už ani nechce.

„Na tom právě záleží, jestli mu jde o to, že chce hrát, a třeba za čtvrtinové peníze, nebo ještě za míň, než si vydělával. Ale pořád to bude dost. Taky je otázka, nakolik by s ním počítali a pro jakou roli. Když to vezmu po hokejové stránce, jeho pozice není dobrá. Půjde o to, jestli chce ještě pár let v hokeji pokračovat, nebo to zabalit. To se musí rozhodnout sám.“