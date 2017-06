Znovu jsou nejlepší! Pittsburgh po roce opět vyhrál Stanley Cup

Góly

Domácí:

Hosté: 58:25. Hörnqvist, 59:46. Hagelin

Sestavy

Domácí: Rinne (Saros) – Josi (A), Ellis, P. K. Subban, Ekholm, Irwin, Y. Weber – Åberg, Sissons, Forsberg – Neal (A), Fisher (C), Arvidsson – C. Smith, Järnkrok, Watson – McLeod, F. Gaudreau, C. Wilson.

Hosté: M. Murray (M.-A. Fleury) – Hainsey, Dumoulin, Daley, Määttä, J. Schultz, Cole – Sheary, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Malkin (A), S. Wilson – Rust, Cullen, Kunitz (A) – Hörnqvist, Rowney, Hagelin.

Rozhodčí

O'Halloran, Pollock – Heyer, Kovachik

Stadion

Bridgestone Arena, Nashville

Návštěva

17271 diváků