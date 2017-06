Znovu jsou nejlepší! Pittsburgh po roce vyhrál další Stanley Cup

"To je přesně to, o čem člověk sní. Přeje si dát jeden z takových gólů, který rozhodne. A to byl přesně on," citoval web nhl.com Hörnqvista, který se trefil po šestizápasovém střeleckém půstu a ve finále Východní konference musel kvůli zranění vynechat šest zápasů.

Pittsburgh vyhrál celou sérii 4:2 na zápasy a získal Stanley Cup popáté v historii. Potřetí k němu dovedl tým kapitán Sidney Crosby a stejně jako loni získal prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.

"Jsem opravdu šťastný za tuto partu. Většina hráčů zůstala a snažili jsme se o obhajobu. Věděli jsme, že to bude velice těžké. Největší radost asi pramení z toho, že jsme věděli, jak moc těžké je znovu vyhrát, a všechny ty překážky jsme překonali," řekl Crosby, který mezi triumfy s Penguins ještě stihl v září dovést Kanadu k vítězství na Světovém poháru v Torontu.

Penguins zůstali věrni tradici - stejně jako v letech 1991, 1992, 2009 a 2016 rozhodli i tentokrát v aréně soupeře. Obhájit nejcennější klubovou trofej hokejového světa se jim podařilo jako prvnímu týmu od roku 1998, kdy na rok starý triumf úspěšně navázal Detroit.

Nashville nastoupil do posledního utkání sezony před svými diváky opět s Pekkou Rinnem v brance. A také s vědomím, že poprvé za celé play off čelí hrozbě porážky v celé sérii. Penguins naproti tomu toužili uzavřít sérii při první možné příležitosti.

První třetina přinesla tuhý boj, ale nenabídla příliš výrazných momentů před oběma gólmany. Rinne si bez problémů poradil se zakončením Jakea Guentzela, Pittsburgh se pak bez větších problémů ubránil při oslabení a po jeho skončení prověřil pozornost domácího gólmana Conor Sheary. V 19. minutě byl blízko úvodní trefě James Neal, jehož dorážku zblízka vytěsnil Murray hřbetem lapačky.

VIDEO: Gól Patrica Hörnqvista, který rozhodl bitvu o Stanley Cup

V nástupu do druhé třetiny už Predátoři skutečně skórovali, ale vedení přesto slavit nemohli. O vedoucí trefu je okradla chyba sudího Kevina Pollocka, který se ukvapil s přerušením hry při Murrayho zákroku, jenže gólman Pittsburghu vůbec nevěděl, kde má puk. Ten vypadl za jeho zády do brankoviště, odkud ho pohotově jednoruč dorazil Colton Sissons, gól ale nemohl být uznán.

Predátoři pak promarnili další početní výhodu. Před polovinou základní hrací doby čelil Murray dvěma samostatným únikům: Craig Smith nemířil přesně, Sissons zkusil forhendový blafák, při němž dobře zakončoval nad beton strážce hostující branky, ten ale zachránil pohotově lapačkou. Rychlou ruku ukázal i ve 33. minutě při ráně Viktora Arvidsson.

Guentzel pak po přihrávce Crosbyho napálil pravé koleno bránícího beka Ryana Ellise, nad jehož startem se vznášely otazníky. Těsně před druhou přestávkou ještě Hagelin zazvonil na tyč, ale v místě, kde měl Rinne dobře utěsněnou branku.

Nashville odehrál po všech stránkách smolný duel, v němž mu nebylo shůry přáno. V končící 46. minutě nastřelil Filip Forsberg z velkého úhlu horní tyč. Predátoři, kteří se sami za celé utkání neprovinili proti pravidlům, poté hráli 32 vteřin pět na tři, ze skrumáže po ráně Romana Josiho mimo ale nic nevytěžili.

V 54. minutě orazítkoval tyč Sissons. Murray nakonec neinkasoval druhý zápas po sobě. Když už se zdálo, že vše spěje k prvnímu prodloužení letošního finále, zasáhl za domácí brankou poskakující kotouč Hörnqvist a odrazem o Rinneho rozhodl. Domácí to zkusili v šesti v poli, Hagelin však naplno rozproudil oslavy na střídačce Tučňáků.

"Je to pocit naprosté prázdnoty. Člověk před zápasem ani během něj nepřemýšlí nad tím, že by to mohlo skončit. Věří, ale najednou je po závěrečné siréně po sezoně," litoval Rinne, že cesta Predators při první účasti ve finále v klubové historii skončila dvě výhry od Stanleyova poháru.