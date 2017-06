Nezdolnost, maskované duo i mladý pistolník. 5 důvodů, proč Pens znovu slaví

Hokejisté Pittsburghu vyhráli šestý zápas na ledě Nashvillu a slaví zisk Stanley Cupu • FOTO: Reuters Rok se s rokem sešel a NHL má staronového vládce. A kdyby hokejisté Pittsburghu ještě jeden den počkali, slavili by obhajobu Stanley Cupu na den přesně. Ale asi je to netíží. Páté klubové vítězství v historii přišlo po skvělých výkonech v základní části i play off a klub staví dynastii. Pittsburgh navíc obhájil Stanley Cup jako první tým v době platových stropů. Tady je 5 důvodů, proč se to podařilo.

Brankářská dvojice Matt Murray a Marc-Andre Fleury vytvořili solidní dvojici • Foto Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP Celý rok se spekulovalo o tom, kam že vedení Pens vymění Marca-Andre Fleuryho. Jako odpověď vždy dorazila fráze, že na play off je třeba mít dva kvalitní brankáře. Hned start vyřazovací části to potvrdil, Matt Murray se při rozbruslení zranil a Fleury musel ukázat, že není na odpis. Byl u vyřazení Columbusu a skvěle si vedl také proti Washingtonu. Když se vrátil Murray, byl také k nepřekonání. Ve finále v pouhých dvaadvaceti letech ukázal psychickou sílu, nesložil se z věčného pokřikování fanoušků Nashvillu, ani z dvou vysokých proher v zápasech číslo 3 a 4. A je prvním brankářem historie, který vychytal Stanley Cup ve svých prvních dvou sezonách.

Sidney Crosby a Jevgenij Malkin Malkin s Crosbym ovládli kanadské bodování play off • Foto Reuters / Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports Ten první bral podruhé v řadě Conn Smythe Trophy, druhý zase vyhrál kanadské bodování. Nebudou to zbytečně silná slova, když se řekne, že už patří mezi klubové legendy. Nashville přesně takové osobnosti postrádal. Crosby se předvedl například v těžké sérii proti Washingtonu, kde utrpěl otřes mozku a snesl množství těžkých ran. Přesto v pěti z šesti bitev proti Capitals bodoval. Malkin si zase připsal osm utkání, ve kterých zapsal více než jeden bod a je mimo jiné prvním mužem od roku 1947 (Maurice Richard), jenž kromě kanadského bodování vyhrál i statistiku trestných minut (53).

Umění rozhodnout Chris Kunitz vystřelil týmu finále • Foto Reuters / Charles LeClaire-USA TODAY Sports Když bylo potřeba, Pittsburgh vždycky ve svém středu objevil hrdinu. Ukázal to i poslední zápas finále. Pomlácený Patric Hörnqvist zařazený do čtvrté formace v 59. minutě po šťastném odrazu rozhodl. Přitom odehrál jen něco málo přes 9 minut. Úvodní bitvu zase rozsekl Jake Guentzel, jenž peckou v 57. minutě ukončil sedmatřicetiminutové čekání na střelu na bránu! A co takový Chris Kunitz? V play off dal dva góly, oba Ottawě v sedmém zápase a ten druhý byl v prodloužení. Zkrátka skvělá parta.

Nezdolnost a víra Z finále si odnesl šrám i Olli Määttä • Foto AP Photo/Gene J. Puskar Slovíčko kdyby je velmi nepopulární, ale přesto, zkuste si představit, jak dominantní by byl už takhle kvalitní tým, kdyby měl ještě možnost plně využít všchny své hráče. Play off museli Pens rozjet bez jedničky Matta Murrayho a klíčového zadáka Krise Letanga, který do hry ani nezasáhl. Zranění v průběhu tažení za druhou výhrou v řadě zlobila Justina Schultze, Patrica Hörnqvista, Carla Hagelina, Trevora Daleyho, Conora Shearyho, Nicka Bonina, Chrise Kunitze a samozřejmě Crosbyho. Za každého borce vždycky někdo zaskočil, Penguins se prostě ukázali jako nejkompaktnější a nejkvalitnější.