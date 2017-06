Rozhodčí sebral Nashvillu čistý gól. Každý dělá chyby, odvětil Rinne

Nashville prohrál klíčové šesté finále s Pittsburghem 0:2, ale přesto v zápase otevřel skóre. Jak je to možné? Má v tom prsty rozhodčí Kevin Pollock, který regulérní branku Coltona Sissonse ve 21. minutě kvůli upísknutí neuznal. Predators se pak snažili co to šlo, ale gól dát nedokázali. Pittsburgh naopak z minima šancí rozhodl. Proto je z něj vítěz.