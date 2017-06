Florida představila kouče. Boughner vidí hokej moderně, hlásí Jágrův šéf

Konec spekulací, Florida má nového kouče. Na střídačku Panthers, kteří letos neproklouzli do play off, se podle očekávání postaví Bob Boughner. Informaci přinesl v pondělí odpoledne klubový web. Někdejší řízný obránce mnoha týmů slavné ligy, posléze úspěšný trenér kanadských juniorů a naposledy asistent kouče v San Jose Sharks by tak měl v novém ročníku trénovat i Jaromíra Jágra, který s organizací řeší nový kontrakt.